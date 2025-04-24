Bölgenizdeki depremleri dakikası dakikasına gösteriyor: Her telefonda olması gereken uygulamalar
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar deprem uyarı ve olayları gösteren uygulamaları araştırmaya başladı. İşte her telefonda olması gereken, depremleri bölgelere gösteren uygulamaların listesi!
Deprem ülkesi olan Türkiye, 23 Nisan’da adından çok söz ettiren Marmara depremini yaşadı. Elbette beklenen büyük deprem olup olmadığı halen tartışma konusu. Ancak yaşanan bu durum ve ortaya çıkan görüntüler, gidişatın iyi olmadığını ve halen önlemlerin yetersiz olduğunu gösteriyor.
Saniyeler önce bildiriyor! Android ve iPhone’da deprem uyarı bildirimini açma
6 Şubat’ta yıkıcı Hatay depreminin ardından İstanbul dahil Marmara bölgesindeki milyonlarca insan korku ve panik yaşıyor. Geceleri dışarıda geçiren vatandaşların yanı sıra, bazı kişiler daha güvenli hissettikleri illere yolculuk yapmaya başladı.
Saniyeler önce bildiriyor! Android ve iPhone’da deprem uyarı bildirimini açma
Teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da, halen depremi saatler veya günler öncesinden bildiren bir sistem bulunmuyor. Dolayısıyla vatandaşlar bunun için çareyi ellerindeki telefonlarda görüyor. Android cihazlardaki Deprem Uyarı Sistemi kullanıcılara saniyeler öncesinden haber vererek önlem almasını sağlıyor ve son derece güvenilir. Bunun dışında bir de bölgenizdeki depremleri gösteren bazı harika uygulamalar var. İşte her telefonda olması gereken o uygulamalar!
Saniyeler önce bildiriyor! Android ve iPhone’da deprem uyarı bildirimini açma
1- DEPREM BİLGİ SİSTEMİ
Deprem Bilgi Sistemi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak takip etmek isteyenler için geliştirildi. Uygulama, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD verilerini temel alarak, hissedilme olasılığı yüksek depremler hakkında anında bildirim gönderiyor. Ayrıca, verilerini her 10 saniyede bir otomatik olarak güncelleyerek kullanıcıya en güncel bilgileri sunuyor.