Bölgenizdeki depremleri dakikası dakikasına gösteriyor: Her telefonda olması gereken uygulamalar

Teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da, halen depremi saatler veya günler öncesinden bildiren bir sistem bulunmuyor. Dolayısıyla vatandaşlar bunun için çareyi ellerindeki telefonlarda görüyor. Android cihazlardaki Deprem Uyarı Sistemi kullanıcılara saniyeler öncesinden haber vererek önlem almasını sağlıyor ve son derece güvenilir. Bunun dışında bir de bölgenizdeki depremleri gösteren bazı harika uygulamalar var. İşte her telefonda olması gereken o uygulamalar!