Dünyanın en iyi ve gelişmiş 11 savaş uçağı açıklandı! Görev kabiliyetleri rakiplerinin çok üstünde

Günümüzde savaş uçakları, bir ülkenin kaderi değiştirebilecek kadar önemli. Ancak hala çoğu ülke eski veya ucuz ya da modernize edilmemiş savaş uçağı modelleri kullanılıyor. Buna karşın güçlü ve önde gelen ordular diğer ordulara üstünlük sağlamak için son teknoloji uçakları üretmeye veya tedarik etmeye devam ediyor.