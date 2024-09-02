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  4. Dünyanın en iyi ve gelişmiş 11 savaş uçağı açıklandı! Görev kabiliyetleri rakiplerinin çok üstünde

Dünyanın en iyi ve gelişmiş 11 savaş uçağı açıklandı! Görev kabiliyetleri rakiplerinin çok üstünde

Savaş uçakları, ülkelerin hava kuvvetlerinin en belirgin parçasıdır. Günümüz dünyasında hızlı, çevik ve güçlü bir ordu, modernize edilmiş ve yetkinlikleri gelişmiş savaş uçaklarıyla doğrudan ilişkilidir

Dünyanın en iyi ve gelişmiş 11 savaş uçağı açıklandı! Görev kabiliyetleri rakiplerinin çok üstünde - Sayfa 1

Günümüzde savaş uçakları, bir ülkenin kaderi değiştirebilecek kadar önemli. Ancak hala çoğu ülke eski veya ucuz ya da modernize edilmemiş savaş uçağı modelleri kullanılıyor. Buna karşın güçlü ve önde gelen ordular diğer ordulara üstünlük sağlamak için son teknoloji uçakları üretmeye veya tedarik etmeye devam ediyor.

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Dünyanın en iyi ve gelişmiş 11 savaş uçağı açıklandı! Görev kabiliyetleri rakiplerinin çok üstünde - Sayfa 2

Savaş jeti ne kadar gelişmişse, görev kabiliyetini yerini getirmede o kadar tesirlidir. Dolayısıyla, son teknolojilerle bürünmüş savaş uçakları güçlü motorlar, karmaşık silah sistemleri ve gelişmiş radarlar sayesinde çok amaçlı bir işleve bürünür.

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Dünyanın en iyi ve gelişmiş 11 savaş uçağı açıklandı! Görev kabiliyetleri rakiplerinin çok üstünde - Sayfa 3

ThinkDefence.co.uk ve aerotime.aero işte bu özellikleri en iyi şekilde kullanabilen ve görev esnasında kabiliyeti en yüksek seviyede olan gelişmiş savaş uçaklarını açıkladı. İşte dünyanın en iyi ve en gelişmiş 11 savaş uçağı listesi:

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Dünyanın en iyi ve gelişmiş 11 savaş uçağı açıklandı! Görev kabiliyetleri rakiplerinin çok üstünde - Sayfa 4

11. Sukhoi Su-35S

Rus Sukhoi Su-30 , Su-35 ve Su-37 ile Çin Shenyang J-16'nın hepsi, 4.5 nesil yetenekler sunan çeşitli yükseltmelerle ünlü Su-27 platformuna dayanmaktadır . Her jetin bir dizi çeşidi ve modifikasyonu vardır.

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