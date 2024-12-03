En güçlü 10 akıllı telefon belli oldu. Ne Samsung ne Apple. İşte en iyisi!
Akıllı telefonların kapsamlı testlerini ve karşılaştırmalarını yapan AnTuTu ekibi, Kasım ayı itibariyle en güçlü 10 akıllı telefonu açıkladı. Çinli markalar rakip tanımadı!
Akıllı telefon pazarında kıyasıya rekabet her ay yeni modellerin piyasaya çıkmasıyla yeniden şekilleniyor. Özellikle Android işletim sistemine sahip yüzlerce akıllı telefon bulunurken, Apple ise yılda sadece bir kez yeni iPhone tanıtıyor.
Aralık ayına giriş yaparken her ay telefonların karşılaştırmasını yapan AnTuTu, Kasım ayında en güçlü 10 akıllı telefonun listesini paylaştı.
AnTuTu'nun 1-30 Kasım tarihleri arasında topladığı verilere göre, hem amiral gemisi hem de orta sınıf telefon kategorilerinde önemli değişiklikler yaşandı. Üst segmentte, Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 performans çıtasını yükseltirken, Snapdragon 8 Gen 3 kullanan modellerin sıralamada gerilediği dikkatlerden kaçmadı.