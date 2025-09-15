  1. Ekonomim
iOS 26 güncellemesi bugün iPhone’lara bu 8 yenilik ile geliyor: Pil sorunu çözülüyor

Aylardır testleri devam eden iOS 26 güncellemesi için vakit tamam. Desteklenen iPhone’lar bugün bu 8 yeni özelliğe kavuşacak.

Apple’ın haziran ayında tanıtıp beta testlerine başladığı iOS 26 ile iPadOS 26 güncellemesi bugün çıkıyor.

Resmi açıklamaya göre iOS 26 güncellemesi Türkiye saati ile 20:00’da iPhone’lara sunulurken, iPadOS 26 güncellemesi de aynı zaman diliminde yayınlanacak.

Liquid Glass tasarımıyla yepyeni bir arayüz deneyimini iPhone kullanıcılarına getiren Apple, dikkat çeken birçok özelliği de bu akşam kullanıma sunacak. iOS 26, bu 8 yenilik ile iPhone’lara geliyor.

15 Eylül Pazartesi günü, yani bugün yayınlanacak iOS 26 güncellemesi ile gelecek yenilikler şöyle:

