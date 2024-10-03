Ne Samsung ne Apple: AnTuTu, Eylül ayının en güçlü 10 telefonunu açıkladı

1-30 Eylül arası toplanan istatistiklere göre Ağustos ayını zirvede tamamlayan Red Magic 9S Pro+, Eylül ayında da yerini korumayı başardı ve kıyaslama platformunda ortalama 2.142.552 puana sahip. Listenin ikinci ve üçüncülüğünde ise sırasıyla ROG 8 Pro (2.082,175) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.066,344) yer aldı.