Ne Samsung ne Apple: AnTuTu, Eylül ayının en güçlü 10 telefonunu açıkladı
Akıllı telefonları performans ve birçok testlerini gerçekleştiren AnTuTu ekibi, Eylül ayı için merakla beklenen listeyi açıkladı. En güçlü 10 telefon listesinde Samsung yer almadı.
Akıllı telefonların yıllardır çeşitli testlerini gerçekleştiren AnTuTu ekibi, her ay düzenli olarak en güçlü 10 telefon listesini açıklıyor. Ekim ayına giriş yaparken merakla beklenen eylül ayı listesi de nihayet geldi.
Popüler kıyaslama platformu AnTuTu’ya göre listede çoğunluklu olarak Çinli modeller yer aldı. Son nesil işlemcilerle donatılan telefonlar, AnTuTu listesinde en iyi 10 model arasında boy gösterdi.
1-30 Eylül arası toplanan istatistiklere göre Ağustos ayını zirvede tamamlayan Red Magic 9S Pro+, Eylül ayında da yerini korumayı başardı ve kıyaslama platformunda ortalama 2.142.552 puana sahip. Listenin ikinci ve üçüncülüğünde ise sırasıyla ROG 8 Pro (2.082,175) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.066,344) yer aldı.
Öte yandan listenin devamında yer alan iQOO Neo 9S Pro+, iQOO Neo 9S Pro ve iQOO Z9 Turbo+, Eylül ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla iQOO 12, Vivo X100, OnePlus 12 ve OnePlus Ace 3 Pro geliyor.