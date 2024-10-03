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Milyonlarca Samsung kullanıcısını üzen gelişme: Başka bahara kaldı

Geliştirici Konferansı düzenleyen Samsung, Galaxy sahiplerinin merakla beklediği One UI 7 güncellemesi için ilk resmi açıklamasını yaptı. Teknoloji devi, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan gelişmeyi duyurdu. Aylarca beklenecek!

Okan Güleş
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Milyonlarca Samsung kullanıcısını üzen gelişme: Başka bahara kaldı
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Samsung, yeni güncellemeleriyle akıllı telefon ve tabletlerin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Teknoloji devi son olarak One UI 6.1.1 güncellemesini desteklenen modellere sunmuş, devrim niteleğindeki Galaxy AI yapay zeka özelliklerini de getirmişti.

Gözler bu kez bir sonraki sürüme çevrildi. Aylardır beklenen One UI 7 güncellemesi, Samsung telefonları adeta sil baştan yapacak. Hem tasarım hem işlevsellik için büyük bir öneme sahip olan One UI 7 için üzen açıklama Samsung cephesinden geldi.

ONE UI 7 güncellemesi başka bahara kaldı

Androidpolice.com’un haberine göre SDC 2024 etkinliğinde Samsung, One UI 7 güncellemesi hakkında ilk resmi açıklamasını yaptı.

One UI 7 güncellemesinin çıkış tarihine ilişkin yapılan açıklamada Samsung, yeni arayüz güncellemesinin Galaxy S25 serisiyle birlikte piyasaya çıkacağını duyurdu.

 Yeni akıllı telefonlarını Ocak-Şubat ayları arasında tanıtmaya hazırlanan firma,  milyonlarca kullanıcının beklediği One UI 7 güncellemesini de bu telefonlarla birlikte piyasaya sürecek.

Öte yandan 9to5google.com isimli kaynak, Android 15 tabanlı güncellemenin ilk beta sürümünün Kasım aylarında çıkacağını işaret etti. Resmi sürüm ise en az Ocak-Şubat arasında yayınlanacak.

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