24 ayar altınla kaplı telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor! Yalnızca 88 tane üretildi

Lüks tasarım ve üretimleriyle damga vuran Dubai merkezli Cavier, koleksiyonuna yeni bir telefonu daha ekledi. Son sürümüyle bir kez daha ihtişamın sınırlarını zorlayan Caviar, yalnızca 88 adet üretilen Huawei Mate XT Ultimate'i piyasaya çıkardı.

Apple başta olmak üzere birçok markanın lüks versiyonunu üreten Caviar, Huawei Mate XT Ultimate’i baştan sona 24 ayar altın kapladı ve yeni tasarımıyla piyasaya çıktı.

Altın ve timsah derisi giydirildi

Lüks tasarım devi şirket, Huawei’nin geçen hafta Apple’ın iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtımını yaptığı Huawei Mate XT Ultimate’i 24 ayar altın ve timsah derisi ile iki ayrı versiyonda tasarladı.

24 ayar altın ile kaplanan telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor

Caviar'ın en son teknolojiyle işçiliği bir araya getirdiği tasarımıyla çarpıcı bir akıllı telefon koleksiyonu ortaya koydu.

Kendine has özel tasarım telefonları ile tanınan Caviar, 24 ayar altın kaplamalı ve siyah timsah derisi kaplamalı olarak Huawei Mate XT Ultimate’i giydirdi. Her iki model de 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor. Black Dragon versiyonu sırasıyla 12.770 $, 13.200 $ ve 13.630 $'a mal olurken, Gold Dragon modeli sırasıyla 14.500 $, 14.930 $ ve 15.360 $'a satılıyor. Altın kaplama olanlar Türk Lirasıyla 500 bin liranın üstünde fiyatla satışa sunuluyor.

Çin mitolojisinden ilham verdi

Caviar'ın özelleştirilmiş Huawei Mate XT Ultimate modeli, Rich Colors koleksiyonunun bir parçası olup Black Dragon ve Gold Dragon olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Black Dragon modeli, Çin mitolojisindeki Xuanlong Ejderhası'ndan esinlendi. Bu model Xuanlong Ejderhası'nın pullarına benzeyen siyah timsah derisiyle giydirildi ve altın detaylarla tasarım ön plana çıkarıldı.

Altın Ejderha modeli ise tamamen 24 ayar altınla kaplı ve yüzeyinde Çin'in çok katmanlı kılıç dövme sanatının doğduğu yer olan Longquan kentinde işlenmiş imparatorluk kılıçlarının dokusu yer alıyor.

Yalnızca 88 adet üretildi

Caviar, Çin kültüründe 88 sayısının uğurlu sayı olarak kabul edilmesi nedeniyle her iki versiyondan da 88 adet üreteceğini söylüyor.

Huawei tarafından piyasaya sürülen standart Mate XT Ultimate şu an için yalnızca Çin'e özel olarak üretildi. Uluslararası lansmanın ise 2025'in ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.