Instagram ve WhatsApp, kullanıcıları ile konuşmaya başlayacak

Business Insider’ın haberine göre Meta AI, kullanıcıya hiçbir istem gelmeden ilk mesajı gönderiyor ve geçmişte konuşulan konular üzerinden sohbeti yeniden başlatıyor.

Meta'nın bu yeni özelliği, Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda devreye girecek.

Testlerde kullanılan bir örnek sohbet botu “Film Büyüsünün Ustası” (The Maestro of Movie Magic), kullanıcıya “Bu akşam için film önerisi ister misiniz?” gibi sorularla doğrudan mesaj atıyor.

Kullanıcının daha önce başlattığı konuşmaları temel alarak yeniden iletişime geçiyor.

Bu sistem, veri etiketleme firması Alignerr tarafından hazırlanan yönergeler doğrultusunda geliştiriliyor.

Meta ve Alignerr birlikte, özelleştirilebilir yapay zekâ botlarının eğitilmesi ve bu botların gelecekte kullanıcıyla proaktif iletişim kurması üzerine çalışıyor.

Özelliğin detayları

TechCrunch’a konuşan Meta sözcüsü, bu özelliğin kullanıcılarla "kendiliğinden" tekrar bağlantı kurmak için test edildiğini ve bunun kullanıcı bağlılığını artırmayı amaçladığını doğruladı.

Meta AI, yalnızca kullanıcı son 14 gün içinde en az bir kez sohbet robotuyla konuşmuşsa mesaj gönderebilecek.

Ayrıca bu kişinin en az 5 mesajlık bir konuşma geçmişi olması gerekiyor.

Eğer kullanıcı bu ilk takip mesajına yanıt vermezse, bot ikinci kez mesaj atmayacak.

Meta AI Studio üzerinden kullanıcılar, kendi deneyimlerine özel yapay zekâ botları oluşturabilecek. Bu botlar da gelecekte kullanıcıya kendiliğinden mesaj atan sistemlere dönüşebilecek.

Meta AI’nin yükselişi ve yeni entegrasyonları

Meta AI, Facebook, Messenger ve Instagram üzerinden sohbet, sticker üretme, fotoğraf düzenleme gibi birçok işlevi yerine getiriyor.

Bu yılın başında WhatsApp’a da entegre edilmişti.

Ayrıca kullanıcılar, yapay zeka ile yaptıkları konuşmaları “Keşfet” sekmesinde paylaşabiliyor, fakat bu durum farkında olmayan kullanıcıların kişisel bilgilerini istemeden ifşa etmesine yol açabiliyor.

Eleştirilere açık kapı

Meta'nın bu yeni özelliği, kullanıcı mahremiyeti ve veri güvenliği açısından bazı soru işaretleri yaratabilir. Her ne kadar spam engelleyici mekanizmalar tanımlansa da, yapay zeka destekli bu tür "beklenmedik" mesajlar bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilir.

Özellikle sosyal medya platformlarında yapay zekâ ile kurulan ilişkilerin sınırları tartışılmaya devam ediyor.