Toyota ve Subaru’dan SUV ortaklığı ; Elektrikli doğacak SUV Türkiye’ye geliyor
Japon otomobil mühendisliğinin harikası olması beklenen elektrikli SUV’un Türkiye’de de satılması bekleniyor.
Otomotiv sektöründe rüştünü ispat etmiş olan Toyota ile Subaru yeni model bir SUV üzerinde çalışıyor. İki devin ortaklığında üretilmesi planlanan yeni elektrikli SUV’un 2026’da yollarda olması bekleniyor.
AYLIK 20.000 ÜRETİM HEDEFİ
sanayigazetesi.com.tr’nin haberine göre Yeni SUV, mevcut elektrikli modellerden parçalar alarak geliştirilerek, üretim sürecinin hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Bu strateji, yeni modelin piyasaya sürülme sürecini kolaylaştıracak ve 15.000 ila 20.000 ünite arasında aylık üretim hedefi ile otomobil pazarında önemli bir yer edinmesine yardımcı olacak.
RAKAMLARI SOLTERRA VE bZ4X’E YAKIN OLABİLİR
Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya pazarlarını hedefleyen yeni elektrikli SUV’nin, mevcut bZ4X ve Solterra’dan daha uygun fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Ancak kesin fiyatlandırma henüz açıklanmadı. Halihazırda, ABD’de bZ4X’in başlangıç fiyatı 44.465$ iken, Solterra’nın başlangıç fiyatı 46.340$ olarak belirlenmiş durumda.
RESMİ DUYURULAR 2025’TE
Toyota ve Subaru, daha önce üç ek elektrikli model üzerinde çalışacaklarını duyurmuştu. Bu modellerin de crossover formunda olması planlanıyor. Yeni SUV’nin üretiminin Ocak 2026’da başlaması ile birlikte, iki markanın resmi duyurularının 2025’in ikinci yarısında yapılması bekleniyor.