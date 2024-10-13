Toyota ve Subaru’dan SUV ortaklığı ; Elektrikli doğacak SUV Türkiye’ye geliyor

RESMİ DUYURULAR 2025’TE

Toyota ve Subaru, daha önce üç ek elektrikli model üzerinde çalışacaklarını duyurmuştu. Bu modellerin de crossover formunda olması planlanıyor. Yeni SUV’nin üretiminin Ocak 2026’da başlaması ile birlikte, iki markanın resmi duyurularının 2025’in ikinci yarısında yapılması bekleniyor.