1 tutam eklendiğinde salçadaki küfü jilet gibi kesiyor - Köylülerin sır gibi sakladıkları yöntem!

Eski bilgilerin hali hazırda da değerini muhafaza ettiğini bu gibi hususlarda, eski köylü kadınların bilgeliğinden yararlanmak ve bu tüyoları uygulamak oldukça mühimdir. Bu bilgiler sayesinde, deneyimler bir sonraki nesile aktarılarak, pratik ve kolay çözümler bulmak mümkün olacaktır.