1 tutam eklendiğinde salçadaki küfü jilet gibi kesiyor - Köylülerin sır gibi sakladıkları yöntem!
Tüm köylüler sır gibi sakladığı bu yöntem, salça yapımı ve muhafaza edilmesi hususunda önemli bir kılavuz olarak kabul edilmeye devam etmektedir.
Eski bilgilerin hali hazırda da değerini muhafaza ettiğini bu gibi hususlarda, eski köylü kadınların bilgeliğinden yararlanmak ve bu tüyoları uygulamak oldukça mühimdir. Bu bilgiler sayesinde, deneyimler bir sonraki nesile aktarılarak, pratik ve kolay çözümler bulmak mümkün olacaktır.
Anadolu'nun farklı bölgelerinde uygulanan bu yöntem, salçanın küflenmesini önlemek adına oldukça tesirli bir çözüm ortaya koymaktadır.
Neredeyse tüm yemeklerde kullanılan, soslara eklenen ve salatalara lezzet katan salça, organik bir ürün olduğundan çabuk küflenir ve beyaz bir tabaka oluşturur.
Bu sebeple Anadolu köylüleri salçayı uzun süre taptaze tutabilmek için çeşitli yöntemler geliştirdi. Salçanın küflenmesini ve bozulmasını engelleyen bu yöntemler çoğu zaman köylüler tarafından sır gibi saklandı.