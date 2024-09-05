İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti ; Bulgur pilavına lezzet katıyor
Bulgur pilavına lezzet katan baharatı Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı.
Bulgur pilavı Türk sofralarının vazgeçilmezidir. Çok besleyici ve doyurucu olan bul lezzet düşük kalorili olduğu için kilo da yapmıyor.
SARAÇOĞLU’NDAN ŞİFA TAVSİYESİ
Böylece diyet yapanlar da bulgur pilavıyla yakından ilgileniyor. hakimiyet.com’un haberine göre Dr. İbrahim Saraçoğlu biberiyenin önemine vurgu yaptı. Bulgur pilavı pişirirken içerisinde 3-4 dal biberiye otu atmak yemeğin lezzetini artıracaktır. Bunun yanı sıra besin değeri de artacak. Biberiye yüksek besin değeri sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önlerken vücuttan da iltihabı atıyor.
TANE TANE BULGUR PİLAVI TARİFİ
Nefisyemektarifleri.com’da yer alan tarife göre salçasız bulgur pilavı için gereken malzemeler şöyle:
- 1,5 su bardağı bulgur
- 3 su bardağı tavuk suyu (et suyu, tavuk suyu yada kaynar su)
- 50 gram tereyağı
- 1,5 tatlı kaşığı tuz (azaltılabilir ya da artırılabilir )
Ocağa aldığımız uygun bir tencerenin içinde tereyağını eritip kızdırın.
Yağ eridikten sonra içine bulguru ekleyip 2-3 dakika karıştırarak kavurun.