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  4. İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti ; Bulgur pilavına lezzet katıyor

İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti ; Bulgur pilavına lezzet katıyor

Bulgur pilavına lezzet katan baharatı Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı.

İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti ; Bulgur pilavına lezzet katıyor - Sayfa 1

Bulgur pilavı Türk sofralarının vazgeçilmezidir. Çok besleyici ve doyurucu olan bul lezzet düşük kalorili olduğu için kilo da yapmıyor.

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İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti ; Bulgur pilavına lezzet katıyor - Sayfa 2

SARAÇOĞLU’NDAN ŞİFA TAVSİYESİ

Böylece diyet yapanlar da bulgur pilavıyla yakından ilgileniyor. hakimiyet.com’un haberine göre Dr. İbrahim Saraçoğlu biberiyenin önemine vurgu yaptı. Bulgur pilavı pişirirken içerisinde 3-4 dal biberiye otu atmak yemeğin lezzetini artıracaktır. Bunun yanı sıra besin değeri de artacak. Biberiye yüksek besin değeri sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önlerken vücuttan da iltihabı atıyor.

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İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti ; Bulgur pilavına lezzet katıyor - Sayfa 3

TANE TANE BULGUR PİLAVI TARİFİ

Nefisyemektarifleri.com’da yer alan tarife göre salçasız bulgur pilavı için gereken malzemeler şöyle:

  • 1,5 su bardağı bulgur
  • 3 su bardağı tavuk suyu (et suyu, tavuk suyu yada kaynar su)
  • 50 gram tereyağı
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz (azaltılabilir ya da artırılabilir )
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İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti ; Bulgur pilavına lezzet katıyor - Sayfa 4

Ocağa aldığımız uygun bir tencerenin içinde tereyağını eritip kızdırın.

Yağ eridikten sonra içine bulguru ekleyip 2-3 dakika karıştırarak kavurun.

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