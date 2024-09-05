İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti ; Bulgur pilavına lezzet katıyor

SARAÇOĞLU’NDAN ŞİFA TAVSİYESİ

Böylece diyet yapanlar da bulgur pilavıyla yakından ilgileniyor. hakimiyet.com’un haberine göre Dr. İbrahim Saraçoğlu biberiyenin önemine vurgu yaptı. Bulgur pilavı pişirirken içerisinde 3-4 dal biberiye otu atmak yemeğin lezzetini artıracaktır. Bunun yanı sıra besin değeri de artacak. Biberiye yüksek besin değeri sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önlerken vücuttan da iltihabı atıyor.