33 yıllık ev hanımı mutfak sırrını açıkladı: Limon kabuklarını sakın çöpe atmayın

Limon kabukları, birçok tatlı ve içecek yapımında tercih edilebilen lezzetli bir üründür. Asidik yapısı ve kendine has aroması yemeklere fazladan tat ve kıvam katar. Tüm bunların dışında limon kabuklarının sağlık bakımından da pek çok faydası bulunmaktadır. Bu yüzden limon kabuklarını çöpe atmadan önce iki kez düşünmelisiniz.