33 yıllık ev hanımı mutfak sırrını açıkladı: Limon kabuklarını sakın çöpe atmayın
Limon kabuklarını hiç bir işe yaramıyor diye çöpe gönderiyorsanız hemen vazgeçin. Bakın limon kabuklarını nasıl değerlendirmek gerekiyor
Limon kabukları, birçok tatlı ve içecek yapımında tercih edilebilen lezzetli bir üründür. Asidik yapısı ve kendine has aroması yemeklere fazladan tat ve kıvam katar. Tüm bunların dışında limon kabuklarının sağlık bakımından da pek çok faydası bulunmaktadır. Bu yüzden limon kabuklarını çöpe atmadan önce iki kez düşünmelisiniz.
Limon kabukları, çoğunlukla çöple buluşsa da düşünüldüğünden çok daha fazla besin değeri ve yararlı özelliklere sahiptir. Besin değerinde oldukça fazla oranda C vitamini, kalsiyum, potasyum ve magnezyum ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye ve kemik sağlığını desteklemeye katkı sunarlar.
Aynı zamanda limon kabuğu, kuvvetli antioksidan kabiliyetlerine malik flavonoidler ve limonen barındırır; Söz konusu maddeler bedeni serbest radikallerin kötü etkilerinden muhafaza eder ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruyucu olabilir.