41 yıllık züccaciyeci açıkladı... Kettle böyle temizlenmeliymiş. Ev hanımlarının ilacı

Kettle'ın içerisindeki kireci yok etmenin en etkili yolu, her evde bulunan ürünlerce pratik bir şekilde uygulanan bir uygulamayla mümkün. Temizlik uzmanları, kettle ve çaydanlık gibi ürünlerin temizliği konusunda ev hanımlarına şu önerilerde bulunuyor:

PIRASAYI KIVAMINDA PİŞİRME TÜYOSU; PIRSA ASLA ERİMİYOR VE KIVAMINDA PİŞİYOR (TIKLA OKU)