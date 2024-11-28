41 yıllık züccaciyeci açıkladı... Kettle böyle temizlenmeliymiş. Ev hanımlarının ilacı
Kettle ya da Türkçe ismiyle su ısıtıcıları aşırı kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde kireçlenme sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Maalesef kireçlenme yaşayan kettle sağlık bakımından olumsuz etkilere sahip olabilir.
Aynı zamanda kettle içerisinde meydana gelen kireç problemi, su ısıtıcısının performansını da düşürebilir. Ancak korkmanıza gerek yok çünkü kettle temizlemenin, Halit Efendiye göre etkili bir yöntemi bulunuyor.
PIRASAYI KIVAMINDA PİŞİRME TÜYOSU; PIRSA ASLA ERİMİYOR VE KIVAMINDA PİŞİYOR (TIKLA OKU)
Kettle'ın içerisindeki kireci yok etmenin en etkili yolu, her evde bulunan ürünlerce pratik bir şekilde uygulanan bir uygulamayla mümkün. Temizlik uzmanları, kettle ve çaydanlık gibi ürünlerin temizliği konusunda ev hanımlarına şu önerilerde bulunuyor:
PIRASAYI KIVAMINDA PİŞİRME TÜYOSU; PIRSA ASLA ERİMİYOR VE KIVAMINDA PİŞİYOR (TIKLA OKU)
Facebook'ta temizlik uzmanı Bayan Hinch'in sayfasında temizlik hakkında öneriler veriliyor. Bir kişi kettle kirecini etkili bir şekilde temizlemenin yolunu sordu. Çoğu kişi çaydanlığı kalın birikintilerden arındırmak için beyaz sirke kullanılmasını tavsiye etti.
PIRASAYI KIVAMINDA PİŞİRME TÜYOSU; PIRSA ASLA ERİMİYOR VE KIVAMINDA PİŞİYOR (TIKLA OKU)
"Su ısıtıcısını beyaz sirke ve su ile kaynatın. Islatılmasına gerek yok. Çaydanlığımın altı kalın kireçle kaplıydı. Suyu beyaz sirke ve su ile kaynattım ve anında yok oldu." dedi.
PIRASAYI KIVAMINDA PİŞİRME TÜYOSU; PIRSA ASLA ERİMİYOR VE KIVAMINDA PİŞİYOR (TIKLA OKU)