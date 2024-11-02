42 yıllık şarküteri çalışanı açıkladı: 1 kaşığı bile zeytinin küflenmesini önlüyor

ZEYTİNİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Zeytinlerin ilk günkü tazeliğinin muhafaza etmek için en önemli aşamalardan biri, bulunduğu kapta üzerine zeytinyağı gezdirmektedir. Bu yöntem, zeytinin hem bozulma riskini azaltır hem de bozulmasının önüne geçer. Zaten bu teknik salçanın da küfünden arındırmak için kullanılmaktadır.