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  4. 42 yıllık şarküteri çalışanı açıkladı: 1 kaşığı bile zeytinin küflenmesini önlüyor

42 yıllık şarküteri çalışanı açıkladı: 1 kaşığı bile zeytinin küflenmesini önlüyor

Zeytin, sağlık bakımından faydaları saymakla bitmeyen bir üründür. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde üretilen zeytin, iyi koşullarda saklanmadığı zaman küflenebilir

42 yıllık şarküteri çalışanı açıkladı: 1 kaşığı bile zeytinin küflenmesini önlüyor - Sayfa 1

Zeytin, protein ve karbonhidrat bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Türkiye, zeytinin anavatanı sayılan ülkelerin başında gelmektedir. Fakat doğru muhafaza edilmediğinde hızla küflenip bozulabilir. Zeytinlerin ilk günkü gibi tazeliğini korumak için pratik ve etkili çözümler bulunmaktadır.

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42 yıllık şarküteri çalışanı açıkladı: 1 kaşığı bile zeytinin küflenmesini önlüyor - Sayfa 2

ZEYTİNİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Zeytinlerin ilk günkü tazeliğinin muhafaza etmek için en önemli aşamalardan biri, bulunduğu kapta üzerine zeytinyağı gezdirmektedir. Bu yöntem, zeytinin hem bozulma riskini azaltır hem de bozulmasının önüne geçer. Zaten bu teknik salçanın da küfünden arındırmak için kullanılmaktadır.

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42 yıllık şarküteri çalışanı açıkladı: 1 kaşığı bile zeytinin küflenmesini önlüyor - Sayfa 3

Kısa süreli muhafaza için, zeytinleri iyice sıkıştırdığınız kaplara alın ve bu şekilde muhafaza edin. Eğer zeytinlerinizi uzun vadede saklamak istiyorsanız, tuzlu su dolu bir kavonozda, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Aynı zamanda, zeytinleri zeytinyağı ile harman etmek de tazelik süresini artırır.

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42 yıllık şarküteri çalışanı açıkladı: 1 kaşığı bile zeytinin küflenmesini önlüyor - Sayfa 4

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını da korur. Gözün aydınlık ve karanlık arasında daha iyi ayrım yapmasını sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca A vitamini, katarakt, makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), glokom ve yaşa bağlı diğer göz hastalıklarının gelişmesine karşı etkilidir.

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