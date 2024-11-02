42 yıllık şarküteri çalışanı açıkladı: 1 kaşığı bile zeytinin küflenmesini önlüyor
Zeytin, sağlık bakımından faydaları saymakla bitmeyen bir üründür. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde üretilen zeytin, iyi koşullarda saklanmadığı zaman küflenebilir
Zeytin, protein ve karbonhidrat bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Türkiye, zeytinin anavatanı sayılan ülkelerin başında gelmektedir. Fakat doğru muhafaza edilmediğinde hızla küflenip bozulabilir. Zeytinlerin ilk günkü gibi tazeliğini korumak için pratik ve etkili çözümler bulunmaktadır.
ZEYTİNİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ
Zeytinlerin ilk günkü tazeliğinin muhafaza etmek için en önemli aşamalardan biri, bulunduğu kapta üzerine zeytinyağı gezdirmektedir. Bu yöntem, zeytinin hem bozulma riskini azaltır hem de bozulmasının önüne geçer. Zaten bu teknik salçanın da küfünden arındırmak için kullanılmaktadır.
Kısa süreli muhafaza için, zeytinleri iyice sıkıştırdığınız kaplara alın ve bu şekilde muhafaza edin. Eğer zeytinlerinizi uzun vadede saklamak istiyorsanız, tuzlu su dolu bir kavonozda, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Aynı zamanda, zeytinleri zeytinyağı ile harman etmek de tazelik süresini artırır.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR
Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını da korur. Gözün aydınlık ve karanlık arasında daha iyi ayrım yapmasını sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca A vitamini, katarakt, makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), glokom ve yaşa bağlı diğer göz hastalıklarının gelişmesine karşı etkilidir.