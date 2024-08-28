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  4. Asla kabarması durmayan kek: Hamurun harcına yarım çay bardağı eklemek yetiyor

Asla kabarması durmayan kek: Hamurun harcına yarım çay bardağı eklemek yetiyor

Nefis ve dağ gibi kabaran bir kek yapmak istiyorsanız bu 5 püf nokta sizin için

Asla kabarması durmayan kek: Hamurun harcına yarım çay bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 1

Kekler ülkemizde çok sevilir ve çok tüketilir. Özellikle ev kadınları 5 çayı toplantılarına hazırladıkları keklerle damakları şenlendiriyor.

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Asla kabarması durmayan kek: Hamurun harcına yarım çay bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 2

Fakat bazı ev hanımları var ki yaptıkları keklerle kaynana ve eltileri çatır çatır çatlatıyor. Az bilinen 5 püf noktayla kabarması durmayan kekler pişirmek mümkün. İşte o püf noktalar ve nefis limonlu kek tarifi:

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Asla kabarması durmayan kek: Hamurun harcına yarım çay bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 3

MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA OLSUN

ÖNEMLİ PÜF NOKTA: Kek yapımı için gereken bütün malzemeler yarım saat önceden oda sıcaklığına getirilmeli. Oda sıcaklığında hazırlanan malzemeler hem daha homojen olacaktır hem de daha kusursuz kabaracaktır.

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Asla kabarması durmayan kek: Hamurun harcına yarım çay bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 4

AŞÇININ NOTU: Hamura yarım çay bardağın az kabartma tozu eklemek keki dağ gibi kabartıyor.

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