Asla kabarması durmayan kek: Hamurun harcına yarım çay bardağı eklemek yetiyor
Nefis ve dağ gibi kabaran bir kek yapmak istiyorsanız bu 5 püf nokta sizin için
Kekler ülkemizde çok sevilir ve çok tüketilir. Özellikle ev kadınları 5 çayı toplantılarına hazırladıkları keklerle damakları şenlendiriyor.
Fakat bazı ev hanımları var ki yaptıkları keklerle kaynana ve eltileri çatır çatır çatlatıyor. Az bilinen 5 püf noktayla kabarması durmayan kekler pişirmek mümkün. İşte o püf noktalar ve nefis limonlu kek tarifi:
MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA OLSUN
ÖNEMLİ PÜF NOKTA: Kek yapımı için gereken bütün malzemeler yarım saat önceden oda sıcaklığına getirilmeli. Oda sıcaklığında hazırlanan malzemeler hem daha homojen olacaktır hem de daha kusursuz kabaracaktır.
AŞÇININ NOTU: Hamura yarım çay bardağın az kabartma tozu eklemek keki dağ gibi kabartıyor.