Balıkçılar açıkladı palamut veya istavrit değil; İşte Kasım'da mutlaka tüketmeniz gereken balıklar
Kasım ayında bol bol palamut, hamsi ve istavrit yapanlara balıkçılardan yeni öneriler. Kasım ayında en yağlısı ve lezzetlisi meğerse o balıkmış.
Eylül ayı biten balık av yasağının ardından Türkiye, son yılların en bol ve bereketli sezonunu geçirdi. Uygun fiyatlar sayesinde her evde balık pişti. Fakat fiyatı kadar önemli bir başka husus da hangi ayda hangi balığın tüketileceği.
Daha önceki yazılarımızda Eylül ve Ekim ayında tüketilmesi gereken balıkları söylemiştik. Bu aylarda palamut ve hamsi ön plana çıkmıştı. Kasım ayında ise en yağlı ve faydalı balık olarak 'uskumru' ön plana çıktı.
Baliktakvimi.com sitesinde aktarılan bilgilere göre, Ekmek arası balığın başrolü uskumru tam da bu ayda yenir. Ayrıca lüfer ve hamsi tüketmeye de devam edebilirsiniz.