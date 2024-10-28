Bayat ekmekten sadece beş dakikada 1 tepsi börek yapabilirsiniz; Şipşak hazırlanıyor...

Oysa bayat ekmeği değerlendirme yolları arasında çok daha ilgi çeken bir başka lezzet daha var. Bayat ekmek böreği. Tarifi son derece pratik ve yapımı beş dakikanızı bile almıyor. Ortaya çıkan lezzetse saatlerce uğraşılmış kadar güzel. İster kahvaltıda ister beş çayında tüketin bu lezzetin bağımlısı olacağınızdan şüphemiz yok. İşte bayat ekmek böreği hakkında tüm bilmeniz gerekenler.