Börek ustalarının sır gibi sakladığı sos! Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyormuş
Kendi mutfağınızda börek pişirirken böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız en öneli detaylardan biri, yufka aralarına sürülen sosun kalitesidir. Ustaların gizli reçetesinde sürekli yer verdiği bu özel sos, böreklere enfes bir tat katar
Börek, Türklerin en eski dönemlerinden günümüze kadar ulaşan ve her bölgede farklı çeşitleri yapılabilen hamur işidir. Genellikle kahvaltı öğününde tüketilse de her saatte börek yenilebilir.
Peynirli, patatesli, ıspanaklı ve kaşarlı gibi çeşiteri son dönemde oldukça popüler olan börek, iyi bir sos ve iyi bir pişirme ile damaklarda da lezzet şöleni yaratır. İşte, neredeyse tüm börek ustalarının kullandığı o lezzet sırrı...
Börek hazırlarken kullanılan ürünlerin niteliği ve miktarı, çıtır çıtır böreklerin elde edilmesinde önemlidir. Fakat, bütün ürünler dengeli uygulandığında bile, böreğin lezzeti istenen düzeyde olmayabilir. İşte bu noktada, teknik beceri ve ustalık devreye girer.