Börek ustalarının sır gibi sakladığı sos! Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyormuş

Peynirli, patatesli, ıspanaklı ve kaşarlı gibi çeşiteri son dönemde oldukça popüler olan börek, iyi bir sos ve iyi bir pişirme ile damaklarda da lezzet şöleni yaratır. İşte, neredeyse tüm börek ustalarının kullandığı o lezzet sırrı...