Böreklerin şahı, onun üstüne yok: 30 yıllık şeften enfes su böreği tarifi!
Osmanlı mutfağının meşhur hamur işlerinden su böreği, günümüzde de yediden yetmişe herkesin severek tükettiği bir börek çeşididir. Su böreği, hamuru suda bekletildiği için bu adı almıştır. Peki, su böreği nasıl yapılır? Su böreğinin püf noktaları nelerdir? İşte, ustasından su böreği tarifi ve püf noktaları...
SU BÖREĞİ TARİFİ
SU BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3,5 su bardağı un
1,5 tatlı kaşığı tuz
6 adet yumurta
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SU BÖREĞİNİ HAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1,5 litre sıcak su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
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SU BÖREĞİNİN ARA KATLARI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Yarım çay bardağı sıvı yağ
125 gram tereyağı
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