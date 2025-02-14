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  4. Böreklerin şahı, onun üstüne yok: 30 yıllık şeften enfes su böreği tarifi!

Böreklerin şahı, onun üstüne yok: 30 yıllık şeften enfes su böreği tarifi!

Osmanlı mutfağının meşhur hamur işlerinden su böreği, günümüzde de yediden yetmişe herkesin severek tükettiği bir börek çeşididir. Su böreği, hamuru suda bekletildiği için bu adı almıştır. Peki, su böreği nasıl yapılır? Su böreğinin püf noktaları nelerdir? İşte, ustasından su böreği tarifi ve püf noktaları...

Böreklerin şahı, onun üstüne yok: 30 yıllık şeften enfes su böreği tarifi! - Sayfa 1

SU BÖREĞİ TARİFİ

SU BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3,5 su bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

6 adet yumurta

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Böreklerin şahı, onun üstüne yok: 30 yıllık şeften enfes su böreği tarifi! - Sayfa 2

SU BÖREĞİNİ HAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

 

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Böreklerin şahı, onun üstüne yok: 30 yıllık şeften enfes su böreği tarifi! - Sayfa 3

SU BÖREĞİNİN ARA KATLARI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım çay bardağı sıvı yağ

125 gram tereyağı

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Böreklerin şahı, onun üstüne yok: 30 yıllık şeften enfes su böreği tarifi! - Sayfa 4

SU BÖREĞİNİN İÇ HARCI İÇİN GEREKLİ MALZEME

600-650 gram beyaz peynir

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