Böyle pişirilen köfte asla sönmüyor. İç harcına sadece 1 adet ekleyip yoğurun
**Köfte** pişirirken bu malzeme köftelerin lezzetini katlarken ayrıca kıvamını da tam kararında yapıyor. Dolayısıyla yumuşacık, besin değeri yüksek ve ağızda dağılan köfte elde etmek mümkün oluyor
Son zamanlarından trendi haline gelen bu ürün köftelerinizin lezzetini artırmakla kalmıyor aynı zamanda köftelerin sönmemesini sağlıyor. Böylece köfteleriniz mükemmelleşiyor ve her lokmada ağızda dağılıyor
Anne köftesinin muhteşem lezzetini bilmeyen yoktur. Fakat çoğu zaman iç harcının arzu edilen kadar lezzetli olmaması köftelerin de yavan bir tat bırakmasına yol açabilir. Eğer sizde sık sık bu sorunla karşı karşıya kalıyorsanız işte şimdi söyleyeceğimiz özel malzeme tam bu noktada devreye giriyor.
Evde hazırlanan köftenin yerini hiçbir lezzet tutmuyor. İç harcı lezzetlendirilerek hazırlanan köfteler, bazen kuru ve sönük kalabiliyor. İşte bu sorunu kökünden çözecek bir malzeme var. Köfteler şişkin oluyor ve asla dönmüyor. İşte o malzeme!
SÖNMEYEN KÖFTENİN PÜF NOKTASI MADEN SUYU
Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Köfte yaparken maden suyu eklemenin faydalı yönleri mevcut. Köftelerin daha yumuşak ve sulu olmasını sağlıyor. Böylece yuttuğunuzda boğazınızda takılmıyor, daha rahat yeme keyfi yaşatıyor.