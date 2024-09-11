Böyle pişirilen köfte asla sönmüyor. İç harcına sadece 1 adet ekleyip yoğurun

Evde hazırlanan köftenin yerini hiçbir lezzet tutmuyor. İç harcı lezzetlendirilerek hazırlanan köfteler, bazen kuru ve sönük kalabiliyor. İşte bu sorunu kökünden çözecek bir malzeme var. Köfteler şişkin oluyor ve asla dönmüyor. İşte o malzeme!