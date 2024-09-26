Meşhur Çakallı menemeni işte böyle yapılıyor: 40 yıllık ustanın tarifiyle Samsun'un meşhur lezzeti
İsmini Samsun’un Çakallı köyünden alan Çakallı menemeni enfes tadıyla ağızlarda eşsiz bir lezzet bırakıyor. Peki, klasik menemenin ötesinde, taze malzemeler ve ustaca seçilmiş baharatlarla hazırlanan, malzemesi az, yapılışı ise kolay olan Çakallı menemeni için gerekli malzemeler neler? Çakallı menemeni nasıl yapılır? İşte Çakallı menemeni tarifi…
ÇAKALLI MENEMENİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
5 adet domates
1 adet yeşil biber
3 adet yumurta sarısı
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Yarım bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 tutam karabiber
1 tutam pul biber
1 tutam tuz
ÇAKALLI MENEMENİ NASIL YAPILIR?
Çakallı menemeni içi domatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Ardından küçük küçük doğrayıp, bir kenara alın. Daha sonra biberi yıkayın ve ince ince doğrayın.
Bir tavaya tereyağını alın. Yağ eriyince içine biberleri atın.
Eriyen tereyağında biberleri güzelce kavurun.