Canan Karatay söylediğinde burun kıvırmıştık. Köfte asla sönmüyor ve kuru olmuyormuş
Uzman isim **Canan Karatay** yıllardır söylüyor ama kimse aldırış etmiyordu. Meğerse kuyruk yağı ilave edilen köftelerin daha lezzetli olduğu anlaşıldı
Köfte, yediden yetmişe herkesin en sevdiği lezzetlerden biridir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şekillerde köfte yapılışları vardır. Ancak çoğu zaman evde yapılan köftelerin söndüğünü ve kuru olduğunu fark ederiz. Bu durum köfteyi yiyeni de rahatsız edebilir. Oysa köftenin kuru kalmaması ve sönmemesi için Canan Karatay formülü tüm lokantaların uygulaması haline geldi. Bu şekilde yapılan köfteler asla sönmüyor ve çok daha lezzetli oluyor
Bursa'nın İnegöl ilçesi, köftesiyle nam salmuş bir yer. İnegöl'de neredeyse her yerde bir köfteci dükkanı var ve işin gerçek ustaları da burada bulunuyor. İnegöl'de 44 yıldır köftecilik mesleğini icra eden İbrahim Enginoğlu, köfteye lezzet katan sırrın kuyruk yağı olduğunu aktardı.
CANAN KARATAY YILLARDIR SÖYLÜYORDU
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ceviz ve zeytin kadar kuyruk yağını da önemli buluyor. Kimyasal ve işlenmiş gıdalar yerine doğal gıdaları her zaman öneren Canan Karatay, köftelere de kuyruk yağı eklenmesini tavsiye ediyor. Kuyruk yağı köfteye lezzet kattığı gibi daha da sağlıklı olmasını sağlıyor. Karatay'ın bu önerisi artık sadece evlerde değil kebapçılarda da uygulanmaya başladı
DAMAR TIKANIKLIĞININ ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLUYOR
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bir içerikte; Kuyruk yağının faydaları aktarıldı. Cilt sağlığından, kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok alanda katkı sağlayan kuyruk yağının faydaları ise şu şekilde:
Bağışıklık sisteminin güçlenmesinekatkı sağlar
Kolesterolüdengeler
Sinir hücreleri için faydalıdır
Damar tıkanıklarınınönlenmesine yardımcı olur
Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir
Kas ve kemik gelişimini destekler
Kan basıncınıdengede tutar
Felç riskini azaltır
Siyatikproblemine iyi gelir
Enfeksiyon riskine karşı koruma sağlar