Canan Karatay söylediğinde burun kıvırmıştık. Köfte asla sönmüyor ve kuru olmuyormuş

Köfte, yediden yetmişe herkesin en sevdiği lezzetlerden biridir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şekillerde köfte yapılışları vardır. Ancak çoğu zaman evde yapılan köftelerin söndüğünü ve kuru olduğunu fark ederiz. Bu durum köfteyi yiyeni de rahatsız edebilir. Oysa köftenin kuru kalmaması ve sönmemesi için Canan Karatay formülü tüm lokantaların uygulaması haline geldi. Bu şekilde yapılan köfteler asla sönmüyor ve çok daha lezzetli oluyor