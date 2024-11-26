Canan Karatay canlı yayında itiraf etti! Neden hiç aşı olmadığını tek tek açıkladı!

Karatay ayrıca hakkında açılan davalara ve dosya sayısına ilişkin de açıklama yaptı. Hakkında açılan davalara değinen Karatay, "111 dosyam var. Geçenlerde bir avukat hanım geldi hasta olarak. 'Hocam benim 90 dosyam var avukat olarak sizin 111' diyor. Bu rekor sayılabilir. 81 yaşındayım 111 suçlanmam var. Türk Tabipleri Birliği, dernekler, meme hastalıkları, kanser dernekleri, anne-çocuk dernekleri ve gebelere şeker yüklemesi açıklamam yüzünden Jinekoloji Derneği gibi kurumlardan açılan davalar." dedi.