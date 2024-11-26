Canan Karatay canlı yayında itiraf etti! Neden hiç aşı olmadığını tek tek açıkladı!
Sağlıklı beslenme konusunda Türkiye’nin yakından tanıdığı Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay, hakkında açılan davaların yanı sıra, neden hiç aşı olmadığını ve bu aşıların zararlarına birer birer değindi.
Karatay ayrıca hakkında açılan davalara ve dosya sayısına ilişkin de açıklama yaptı. Hakkında açılan davalara değinen Karatay, "111 dosyam var. Geçenlerde bir avukat hanım geldi hasta olarak. 'Hocam benim 90 dosyam var avukat olarak sizin 111' diyor. Bu rekor sayılabilir. 81 yaşındayım 111 suçlanmam var. Türk Tabipleri Birliği, dernekler, meme hastalıkları, kanser dernekleri, anne-çocuk dernekleri ve gebelere şeker yüklemesi açıklamam yüzünden Jinekoloji Derneği gibi kurumlardan açılan davalar." dedi.
Karatay, son dönemde sık sık gündeme gelirken, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Oylum Talu’nun konuğu olan Karatay, sağlıklı beslenme üzerine birçok konuya değinirken, aşılarla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay ayrıca hakkında açılan dava sayısını da açıkladı.