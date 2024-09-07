Canan Karatay’dan şifa tavsiyesi : Bir su bardağı kaynatmak bile bu derdi olana iyi geliyor
İnsan sağlığı için önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay sirkeyle ilgili önemli tavsiye verdi.
Doğal yollarla verdiği tavsiyelerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay yeni sansasyonlarıyla gündemde. Limonlu su tüketmenin insan sağlığı için çok önemli olduğuna dikkati çeken Karatay, şimdi de sirke tavsiyesi verdi.
KARATAY’IN TAVSİYESİNE BİLİMSEL DESTEK
cnnturk.com’da yer alan bilgiye göre Canan Karatay elma sirkesinin binlerce yıldır doğal ilaç yapımında kullanıldığını söyledi. Arizona Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma Prof. Dr. Canan Karatay’ın sözlerini destekler nitelikte sonuçlandı.
Çalışmaya sağlıklı ama fazla kiloları olan 28 kişi katıldı. Katılımcılar 2 farklı gruba ayrıldı. İlk grup günde 2 kez 2 yemek kaşığı sirke tüketti.
2. grup ise her gün çok az miktarda sirke içeren takviye hap aldı. Katılımcıların düzenli tüketimi çalışma kapsamında incelendi.