Yumurta bayat mı taze mi anlamak çok kolay - Boşuna para vermeyin
Bu yöntemler uygulayarak yumurta bayat mı taze mi anlamak oldukça kolay. Paranızı bundan sonra boşuna harcamayacaksınız
Bayat yumurta tüketmek sağlık bakımından oldukça riski bir durumdur. Daha ciddi problemlere yol açabilir. Bu sebeple yumurtanın taze olması önemlidir.
Yumurta, protein açısından en zengin ürünlerin başında gelir. Bu nedenle sporcu ve diyet programları listesinde ilk sıralarda gelir. Birçok beslenme uzmanı, günde en az 1 haşlanmış yumurta tüketmenin vücuda sunduğu katkıları her yerde dile getiriyor.
Öyle ki kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay da özellikle köy tavuğundan elde edilen köy yumurtasının tüketilmesinin gün içerisinde bedenin tüm enerji ihtiyacını karşılayacağının ve kalp sağlığını koruyacağının altını çiziyor.
Diğer taraftan yumurta yüksek proteinli besin değeri sayesinde, kas gelişmine katkı sağlıyor ve kemik sağlığını destekliyor. Aynı zamanda içeriği omega-3 yağ asitleri sayesinde tokluk seviyesini de artırıyor.