Tavuğun besin değerini yok eden hata , hasta bile yapıyor : Bugüne kadar hep küçümsedik
Tavuk yemeği yapmadan önce siz de bu sık yapılan hataya düşüyorsanız bu içerik tam size göre
Tavuk Türk sofralarının olmazsa olmazıdır. Özellikle tavuk döner çok sevilir ve çok tüketilir. Bunun yanı sıra tantuni ve sote gibi onlarca çeşit tavuk yemeği yapılır.
Tavuk çok sevilip tüketilse de yemeği yapılmadan önce ev hanımlarının yaptığı bir yanlış tüm besin değerini uçuruyor. Üstelik besin değerini yok etmesinin yanı sıra adeta tavuğu zehre de dönüştüren bir hata…
SAKIN BU HATAYA DÜŞMEYİN
Bazı ev hanımları bilse de küçümsüyor ve bu hatayı yapıyor. Evinizde tavuk pişirirken tavukları sakın yıkamayın. Evet küçümsenen ve yapılan hata bu!
Kalp doktoru Doç. Dr. Muhammed Keskin tavuk yıkamadaki tehlikeye dikkati çekti. Çevresinde de çok sayıda kişinin pişirmeden önce tavuğu yıkadığını söyleyen Keskin, “Çok yanlış. Tavuk yıkanmaz.” dedi.