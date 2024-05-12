Çekirdeklerini suda bekletip suyunu içerseniz…
Harika tatlı ve ekşi dengesine sahip, antioksidan ile birlikte anti-inflamatuar özelliklere sahip bir yaz meyvesi olan kirazı yedikten sonra genellikle çekirdeklerini kullanmayı pek alışkanlık haline getirmeyiz. Oysa kirazın çekirdekleri de tıpkı meyvesi gibi sağlığınız için faydalıdır. Peki, kiraz çekirdeğinin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Yüksek miktarda polifenol içeren kiraz, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kiraz, doğal bir melatonin kaynağıdır.Bu nedenle kiraz tüketmek, uyku kalitesi ve süresini artırır. C vitamini ve potasyum açısından zengin olan kiraz cildin kolajen sentezinin artmasını destekler ve cilt üzerinde anti aging etki gösterir. Lif içeriği ile kilo kontrolünde önemli olan kiraz zayıflama diyetlerinde tokluk hissi vermesi nedeniyle öğünlere eklenen bir meyvedir. Peki, kiraz çekirdeğinin faydaları nelerdir?
Kiraz çekirdeklerini bir bardak suda beklettikten sonra çekirdekleri süzüp suyunu içebilirsiniz. Bu işlemi kiraz çekirdeklerini sıcak suda kaynatıp süzerek de yapabilirsiniz.
Kiraz çekirdeğinin faydaları
Kiraz çekirdeği, antioksidan içerikli olmasından dolayı kilo kontrolünde yardımcı olurken ödemin atılmasında destekleyici rol oynar. Kiraz çekirdeği yağ yakımını ciddi bir şekilde hızlandırır.
Vücuttan ödem atılmasına yardımcı olur.
Böbrek taşı ya da böbrek kumu rahatsızlığı yaşayan kişiler için oldukça faydalıdır.
Vücut direncini artırır.
Kas ağrılarılarını hafifletir.
Çocuklarda gaz problemini önler.