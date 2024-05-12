Çekirdeklerini suda bekletip suyunu içerseniz…

Yüksek miktarda polifenol içeren kiraz, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kiraz, doğal bir melatonin kaynağıdır.Bu nedenle kiraz tüketmek, uyku kalitesi ve süresini artırır. C vitamini ve potasyum açısından zengin olan kiraz cildin kolajen sentezinin artmasını destekler ve cilt üzerinde anti aging etki gösterir. Lif içeriği ile kilo kontrolünde önemli olan kiraz zayıflama diyetlerinde tokluk hissi vermesi nedeniyle öğünlere eklenen bir meyvedir. Peki, kiraz çekirdeğinin faydaları nelerdir?