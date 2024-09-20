Ceviz + su ile gelen sağlık! 1 gece suda bekletip aç karnına tüketin.. Bakın vücuda neler yapıyor
Sağlık araştırmalarına göre, sabah aç karnına ceviz tüketmenin vücuda birçok fayda sağladığını göstermektedir.
İncelemeler, sabah aç karnına 3 adet ceviz tüketmenin vücuda birçok faydası olduğunu ortaya koymaktadır. Ceviz, besin değeri bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Omega-3 zengini olması, lif ve antioksidan özellikleriyle iyileştirici güce sahiptir. İşte sabah aç karnına 3 adet ceviz tüketmenin vücuda yaptığı olumlu etkiler:
Ceviz 7-8 adet tüketildiğinde 185 kalori, 18 gram yağ (çoğunlukla sağlıklı, doymamış yağ ), 2 gram lif, 4 gram karbonhidrat, 4 gram protein, 0.7 gram şeker sağlar. Bu besin değerleriyle cevizin vücuda birçok faydası bulunmaktadır
CEVİZ + SU İLE GELEN SAĞLIK
Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Cevizli su cilt sağlığına da verimli etkiler sağlar. Su, cildi nemlendirirken, cevizde bulunan antioksidanlar cildin arınmasını sağlar. Böylece çok daha sağlıklı, temiz, parlak ve genç bir cilde sahip olabilirsiniz.
Sabah aç karnına tüketilmesi gereken bu karışım lif içeriği sayesinde tokluk hissi oluşturabilir. Açlık hissini bastırarak kilo kontrolüne yardım eder. Ceviz tüketimi, aşırıya kaçılmadığı sürece diyet listelerinde yerini alması gereken bir yemiş türüdür.