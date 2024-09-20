Ceviz + su ile gelen sağlık! 1 gece suda bekletip aç karnına tüketin.. Bakın vücuda neler yapıyor

CEVİZ + SU İLE GELEN SAĞLIK

Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Cevizli su cilt sağlığına da verimli etkiler sağlar. Su, cildi nemlendirirken, cevizde bulunan antioksidanlar cildin arınmasını sağlar. Böylece çok daha sağlıklı, temiz, parlak ve genç bir cilde sahip olabilirsiniz.