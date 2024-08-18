‘Daha yeni başlamıştı’ dediler: Ünlü sunucu Kim Milyoner Olmak İster ile yollarını ayırdı

Kenan Işık ile başlayan uzun soluklu Kim Milyoner Olmak İster? serüveni kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda olan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Işık’tan sonra yeni bir sunucu krizi yaşandı.

ADANALI KÖYLÜ KADINLARIN UYGULADIĞI YÖNTEM : SALÇANIN TAM 1 YIL KÜFLENMESİNİ ÖNLÜYOR (TIKLA ÖĞREN)