‘Daha yeni başlamıştı’ dediler: Ünlü sunucu Kim Milyoner Olmak İster ile yollarını ayırdı
Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster de sunucu krizi patlak verdi.
Kenan Işık ile başlayan uzun soluklu Kim Milyoner Olmak İster? serüveni kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda olan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Işık’tan sonra yeni bir sunucu krizi yaşandı.
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Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu gibi başarılı isimlerin sunduğu yarışmada sunucu değişikliğine gidildi. Neredeyse 5 yıldır sevilen bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu, yaptığı açıklamayla ayrılışını duyurdu.
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İmirzalıoğlu’nun ayrılış haberini aldıktan sonra üzülenler ise ‘Daha yeni başlamıştı neden ayrılma kararı aldı. Çok üzücü.’ şeklinde yorumlar yaptı.
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YENİ SUNUCU OKTAY KAYNARCA OLDU
Böylece 2019 yılının Ekim ayından itibaren Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu aldığı kararı paylaştı.
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