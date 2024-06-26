Evde vantilatör dururken boşa para vermeyin. Vantilatörü klimaya çeviren en verimli yöntem
Evdeki vantilatörü klimaya çevirmenizi sağlayacak en verimli yöntem. Bu teknik sayesinde hem cebinizden para çıkmayacak hem de klima çarpması rahatsızlığıyla karşı karşıya kalmayacaksınız
Hem ekonomik hem çevre dostu. Elektrik tasarrafu gibi hususlar vantilatör kullanımı klimaya göre avantajlı kılıyor. Maliyet bakımından da daha uygun fiyata sahip olan vantilatör sıcak günlerde en iyi seçenek olabilir. Ancak birçok durumda vantilatörün randımanın yetersiz kaldığını hissederiz.
Özellikle sıcaklıkların normalden fazla seyrettiği günlerde vantilatör de yetersiz kalabiliyor. Böyle durumlarda ev veya iş ortamı yeterince soğumuyor ve serinlik katamıyor. İşte bu tarz bir sorunla karşı karşıya kaldıysanız vantilatörü klimaya çevirmek sandığınızdan daha iyi bir seçenek olabilir.
Son zamanların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Meteorolojik verilere göre bu sıcakların daha da artması bekleniyor. Bu da özellikle ev ve iş ortamında yoğun anlamda nem ve sıcaklığa maruz kalacağız demek. Doğal olarak insanlar da vantilatör ve klima gibi opsiyonlara yöneliyorlar. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Hulyaisback isimli hesap, son zamanların en ilgi gören serinleme yöntemiyle viral oldu. Hesapta yapılan yöntem ile vantilatörünüzü basit bir şekilde klimaya çevirebilir ve böylelikle elektrik faturasında da tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca klima çarpmasından da korunduğunuzu hatırlatmak isteriz.
VANTİLATÖR KLİMAYA NASIL ÇEVRİLİR?
Kavurucu yaz sıcaklıklarında uygulanabilecek bu teknik sayesinde pratik bir şekilde vantilatörlerinizi klimaya dönüştürebilirsiniz. İlk olarak büyük bir şişeyi ortadan ikiye kesin. Ardından şişenin üst taraflarında delikler açın. Ve bu delikleri ip geçirerek birbirine bağlayın. İşlemin en sonunda ise şişelerin içerisinde buz küplerini doldurarak, vantilatörün arkasına ip yardımıyla bu şişleri asın. Vantilatörü randıman alması için bir süre bekleyin ve 10 dakika durum. Buzların soğutucu etkisi vantilatörünüzü klimaya çevirecek ve serin bir ortam sağlayacaktır.