Evde vantilatör dururken boşa para vermeyin. Vantilatörü klimaya çeviren en verimli yöntem

Son zamanların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Meteorolojik verilere göre bu sıcakların daha da artması bekleniyor. Bu da özellikle ev ve iş ortamında yoğun anlamda nem ve sıcaklığa maruz kalacağız demek. Doğal olarak insanlar da vantilatör ve klima gibi opsiyonlara yöneliyorlar. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Hulyaisback isimli hesap, son zamanların en ilgi gören serinleme yöntemiyle viral oldu. Hesapta yapılan yöntem ile vantilatörünüzü basit bir şekilde klimaya çevirebilir ve böylelikle elektrik faturasında da tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca klima çarpmasından da korunduğunuzu hatırlatmak isteriz.