İnce yufka açamıyor musunuz? 1 tatlı kaşığı eklendiğinde yufka zar gibi açılıyor

Yufka, Orta Asya Türklerinden beri yapılan, sonrasında Osmanlı'ya ardından da günümüze kadar ulaşan bir ekmek çeşididir. En sevilen lezzetli ve çıtır çıtır böreklerin ana ürünü yufkadır. Ancak böreği ısırdığınızda çıtırtısını duymak ve lezzetini iyice hissetmeniz için yufkanın olabildiğince ince adeta bir zar gibi açılması gerekir. Aksi hale börek arzu edilen kıvamda olmaz ve lezzetinde sorunlar ortaya çıkar. Sizin için mesleğin erbabı sayılacak börekçilerden derlediğimiz bigileri bu yazımızda paylaşıyoruz. Sarıyer börekçilere göre, 1 tatlı yoğurt eklemek yufkanın incecik açılmasını ve yırtılmamasını sağlıyor. Daha sonra lezzetli börekler pişirebilir ve tüm konuklarınızla bu enfes lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.