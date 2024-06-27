İnce yufka açamıyor musunuz? 1 tatlı kaşığı eklendiğinde yufka zar gibi açılıyor
Yufka açarken ev hanımlarının işini kolaylaştıracak ve yufkanın zar gibi açılmasını sağlayacak tüyo: Börekçiler hep bu yöntemi kullanıyor
Yufka, Orta Asya Türklerinden beri yapılan, sonrasında Osmanlı'ya ardından da günümüze kadar ulaşan bir ekmek çeşididir. En sevilen lezzetli ve çıtır çıtır böreklerin ana ürünü yufkadır. Ancak böreği ısırdığınızda çıtırtısını duymak ve lezzetini iyice hissetmeniz için yufkanın olabildiğince ince adeta bir zar gibi açılması gerekir. Aksi hale börek arzu edilen kıvamda olmaz ve lezzetinde sorunlar ortaya çıkar. Sizin için mesleğin erbabı sayılacak börekçilerden derlediğimiz bigileri bu yazımızda paylaşıyoruz. Sarıyer börekçilere göre, 1 tatlı yoğurt eklemek yufkanın incecik açılmasını ve yırtılmamasını sağlıyor. Daha sonra lezzetli börekler pişirebilir ve tüm konuklarınızla bu enfes lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.
1 TATLI KAŞIĞI YOĞURT EKLEMEK EV HANIMLARININ İŞİNİ DE KOLAYLAŞTIRIYOR
Yufka hazırlamanın püf noktaları içerisinde hamurun mutlaka dinlendirilmesi ve yoğurt kullanımı bulunuyor. Özellikle hamurun bekletilmesi hem kıvam almasını sağlıyor hem de daha kolay açılabileceği için olası yırtılmaların önüne geçmiş oluyor. Yoğurt, yufkanın tadını ve dokusunu geliştiriyor ve daha kolay yoğurulmasına olanak kılıyor.
YUMURTAYI EKSİK KOYDUYSANIZ GEÇMİŞ OLSUN...
Yumurta yufka yapımında eklenmesi gereken olmazsa olmaz malzemelerdendir. Sık sık yufkanızın dağıldığına ve yırtıldığına şahit olabilirsiniz. İşte bunun başlıca nedeni yumurtayı az veya eksik koymanızdan kaynaklıdır. Yufka elde etmek için yapacağınız hamuru mutlaka yeteri kadar yumurta kullanarak yoğurmanız gerkmektedir. Böylelikle yufkalar asla dağılmaz ve yırtılma sorunu ile sizi uğraştırmaz.
EV YAPIMI YUFKA NASIL SAKLANIR?
Ev yapımı yufka saklarken kesinlikle ambalajı hava alan ya da bir noktasından hava kaçıran bir yerde saklamamamanız gerekmektedir. Bu durumda yufka çabucak bozulacak ve küflenecektir. Kapalı, serin ve karanlık ortamlarda yufkayı muhafaza etmeniz mümkünse üzerini bir bezle örtmeniz önerilmektedir.