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  4. Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir?

Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir?

Farenjit, burun ve ağız boşluğunun arka duvarının iltihabıdır. Ani gelişen, şiddetli iltihaplanmalar, akut farenjit olarak tanımlanır. Daha hafif şikayetlere yol açan ancak daha uzun süren farenjit ise kronik farenjit olarak adlandırılır. Peki farenjit belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Akut farenjit belirtileri nelerdir?

Genellikle virüs ve bakterilere bağlı olarak oluşan üst solunum enfeksiyonu olan akut farenjit belirtileri şunlardır:

Boğaz ağrısı

Geniz, burun akıntısı

Baş, eklem ağrısı

Öksürük

Halsizlik

Grip ile birlikte yüksek ateş

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Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Kronik farenjit belirtileri nelerdir?

Boğazda kuruluk hissi

Boğazda yanma ve takılma hissi

Öksürük

Boğazda yabancı bir cisim takılmış gibi bir his

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Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Farenjit nasıl teşhis edilir?

Farenjit tanısı doktor tarafından yapılacak muayenenin ardından konulur. Doktor gerekli gördüğü durumlarda ekstra testlerin yapılmasını isteyebilir. Doktorun isteyebileceği testler; kan testi, boğaz sürüntüsü, akciğer röntgeni ve kültür antibiyogramıdır. 

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Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Farenjit tedavisi nasıl olur?

Farenjit tedavisinde öncelikle hastalığın kaynağı tespit edilmelidir. Hastalık viral kaynaklıysa semptomlara yönelik bir tedavi uygulanırken, bakteri kaynaklıysa antibiyotik tedavisi uygulanır. Ayrıca bol miktarda su içmek boğazı nemli tutacağından hastada rahatlama sağlar. 

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