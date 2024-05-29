Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir?
Farenjit, burun ve ağız boşluğunun arka duvarının iltihabıdır. Ani gelişen, şiddetli iltihaplanmalar, akut farenjit olarak tanımlanır. Daha hafif şikayetlere yol açan ancak daha uzun süren farenjit ise kronik farenjit olarak adlandırılır. Peki farenjit belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
Akut farenjit belirtileri nelerdir?
Genellikle virüs ve bakterilere bağlı olarak oluşan üst solunum enfeksiyonu olan akut farenjit belirtileri şunlardır:
Boğaz ağrısı
Geniz, burun akıntısı
Baş, eklem ağrısı
Öksürük
Halsizlik
Grip ile birlikte yüksek ateş
Kronik farenjit belirtileri nelerdir?
Boğazda kuruluk hissi
Boğazda yanma ve takılma hissi
Öksürük
Boğazda yabancı bir cisim takılmış gibi bir his
Farenjit nasıl teşhis edilir?
Farenjit tanısı doktor tarafından yapılacak muayenenin ardından konulur. Doktor gerekli gördüğü durumlarda ekstra testlerin yapılmasını isteyebilir. Doktorun isteyebileceği testler; kan testi, boğaz sürüntüsü, akciğer röntgeni ve kültür antibiyogramıdır.
Farenjit tedavisi nasıl olur?
Farenjit tedavisinde öncelikle hastalığın kaynağı tespit edilmelidir. Hastalık viral kaynaklıysa semptomlara yönelik bir tedavi uygulanırken, bakteri kaynaklıysa antibiyotik tedavisi uygulanır. Ayrıca bol miktarda su içmek boğazı nemli tutacağından hastada rahatlama sağlar.