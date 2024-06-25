Herkes ters köşe oldu... Limonlu su gerçeğini Canan Karatay açıkladı
Uzman isim Canan Karatay'dan **limonlu su* hakkında dikkat çeken uyarı... Nihayet bilimsel incelemeler Karatay'ı haklı çıkardı. İşte limonlu suyun kanıtlanan faydaları
Bağışıklık düştüğünde, griple mücadele ederken en çok başvurulan doğal besinlerden biri limonlu sudur. Bazıları limonlu suyu Deniz Baykal'ın kısık sesine iyi gelmesiyle bilir. Ancak limonlu su sadece kısık seslere iyi gelmekle kalmaz. Hem bağışıklığı güçlendirir hem de besin değeri sayesinde enerji verir.
50 gram kadar bir limon suyunda 12 kalori, 0.2 gram lif ve 1,12 gram meyve şekeri bulunur. Ayrıca 0.18 gram da protein vardır. Fakat en önemlisi potasyum Sadece 50 gramlık bir limonlu su 58 mg potasyum içermektedir. Uzman isim Canan Karatay, her katıldığı televizyon programında limonlu su gerçeğinden bahsederken çoğu kişi inanmamıştı... İşte limonlu suyun bilimsel faydaları
BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR, CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR
Medicalpark.com.tr sitesinde aktarılan bilgilere göre, Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye ek olarak kullanılabilir.
Limon suyu içerdiği sitrat nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler.
Demir emilimini artırarak aneminin önlenmesine yardımcı olur.
Kolajen sentezini desteklediği için cilt sağlığına faydalıdır.
Vücuttan toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olur.
Sindirim sisteminin düzeltilmesine yardımcı olur.
Karaciğer fonksiyonlarının çalışması için destek verir.
Su tüketimini kolaylaştırır.
Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.
LİMONLU SU VÜCUTTAKİ ÖDEMİ ATAR MI?
Evet, limonlu su vücuttaki ödemi atmada katkı sunabilir. Limon, natürel bir diüretik olarak tanınır ve bu kabiliyeti sayesinde vücuttaki fazla sıvıların atılmasını destekler. Aynı zamanda, limonun içeriğinde yer alan C vitamini ve antioksidanlar, iltihaplanmayı indirgeyerek ödemin hafiflemesine yardımcı olur. Limonlu su ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve toksinlerin vücuttan atılmasında etkin rol oynar. Fakat, kronik ödem problemleriniz bulunuyorsa, bu durumu mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmalısınız.