Herkes ters köşe oldu... Limonlu su gerçeğini Canan Karatay açıkladı

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR, CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Medicalpark.com.tr sitesinde aktarılan bilgilere göre, Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye ek olarak kullanılabilir.

Limon suyu içerdiği sitrat nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler.

Demir emilimini artırarak aneminin önlenmesine yardımcı olur.

Kolajen sentezini desteklediği için cilt sağlığına faydalıdır.

Vücuttan toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sisteminin düzeltilmesine yardımcı olur.

Karaciğer fonksiyonlarının çalışması için destek verir.

Su tüketimini kolaylaştırır.

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.