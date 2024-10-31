Kabak tatlısı artık asla erimeyecek. Bu püf noktayla lokum gibi oluyor
Hazırladığınız kabak tatlısı eriyorsa bunu önlemek için bilmeniz gereken pratik bir püf nokta var
Mevsimi geldi ve kabak tatlıları üzerine ceviz ile tahin dökülerek mideye indirilmeye başlandı. Düşük kalorili olan ve afiyetle tüketilen kabak tatlısını hazırlamak basit. Sadece püf noktalara dikkat etmelisiniz. Bir de kabak tatlısının erimesini önlemek gerekiyor.
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ASLA ERİMEYEN KABAK TATLISININ PÜF NOKTASI
Damak çatlatan ve erime sorunu olmayan bir kabak tatlısı tarifine aksam.com.tr sitesinde yer verildi. Gereken malzemeler ise şöyle:
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Kabak Tatlısı İçin:
- 2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)
- 3 su bardağı toz şeker
Üzeri İçin:
- 1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)
- 1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)
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