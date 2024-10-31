Kabak tatlısı artık asla erimeyecek. Bu püf noktayla lokum gibi oluyor

Mevsimi geldi ve kabak tatlıları üzerine ceviz ile tahin dökülerek mideye indirilmeye başlandı. Düşük kalorili olan ve afiyetle tüketilen kabak tatlısını hazırlamak basit. Sadece püf noktalara dikkat etmelisiniz. Bir de kabak tatlısının erimesini önlemek gerekiyor.