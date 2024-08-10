Kabuğunu soyup hep çöpe atmışız- Bir tutamı bile basuru yok ediyor
Halk arasında basur diye bilinen hemoroidi önlemek için patlıcandan faydalanmalısınız
Patlıcan hemen hemen her sofranın baş tacıdır. Patlıcan kebabı, patlıcan kızartması, musakka gibi sınırsız yemek türüne lezzet veren patlıcan şifa da dağıtıyor. Mutfakta yemek için soyduğunuz patlıcanın kabuklarını çöpe atmayı bırakın.
1 AVUCU BİLE BASURU YOK EDİYOR
Doğal yollarla hemoroidi bitirmek için patlıcan tüketmelisiniz. Kuruttuğunuz patlıcan saplarından hazırlayacağınız çay sayesinde basuru bitirebilirsiniz.
yenicaggazetesi.com.tr’de yer verilen bir haberde patlıcan sapı çayı tarif edildi.
Basur tedavisi için patlıcanın saplarını bıçakla soyun. Tencereye 1 litre kadar su ekleyin, patlıcanın saplarını kaynayan suya atın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Demlenirken tencerenin kapağını kapatın. Soğuyunca limon suyu ilave edebilirsiniz
Hazırladığınız patlıcan sapı kürünü günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketmek yeterli. Bu süreçte acı biber, pul biber, domates, turşu gibi gıdalardan uzak durmalısınız. Düzenli olarak uygulanan bu kür uygulandığında hemoroidi geçirmek için olumlu etkileri var.