Kelle paça yerine tavsiye edildi; Fiyatlar artınca lokantalarda kapış kapış gidiyor
**Kelle paça** çorbası fiyatları arşa çıkınca uzmanlar tavuk suyu çorba önerdiler
Lokantalardaki ciddi fiyat artışlarından en çok nasibini alan kelle paça oldu. Şifa deposu olarak bilinen kelle paça çorbasının fiyatları 200 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Bu da kelle paça içmek isteyenleri iki kez düşündürüyor. Hal böyle olunca alternatif çorba önerileri de gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, kelle paça çorbasını tüketemeyenlere tavuk suyu çorbasını tavsiye ettiler. Peki iyi ama tavuk suyu çorba nasıl yapılır?
Tavuk suyu çorba, hem maliyet bakımından hesaplı hem de besleyici niteliklere sahip olması nedeniyle sıkça tüketilen bir seçenek durumunu aldı. Tavuk suyu çorbası, barındırdığı kolajen ve jelatin sayesinde bağlayıcı bir nitelik elde ederek, sıvı ve sindirim salgılarının bağırsak için birikmesine ve sindirimin iyi çalışmasını destekler. Ayrıca ekrem ağrılarını azaltır ve iltihabı önler. En önemlisi ise zedelenen kıkırdak dokularının onarımında etkin rol üstleniyor.
Tavuk Suyu Çorba İçin Malzemeler:
1 adet Tavuk budu
1 adet tavuk göğsü
6 su bardağı su
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kuru soğan
Yarım Çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı tel şehriye
UN VE YAĞI KAVURDUKTAN SONRA TAVUĞU EKLEYİN
Tavuk parçaları bir tencereye alınır. 6 bardak suyla beraber haşlanır.
Ayrı bir tencerede daha önceden küp küp doğanmış soğanlar kavrulmaya başlanır.
Haşladığınız tavuğun içine aroma arttırıcı olarak kereviz sapı, havuç katabilirsiniz.
Tavuklar soğuduktan sonra kemiklerinden didikleyerek ayırın.
Bir tencerede un ve yağı kavurduktan sonra üzerine tavuk suyunu didiklenmiş tavuğu ve soğanları dökün.
Şehriyeyi ekleyerek biraz kaynattıktan sonra çorbamız servise hazır.
Üzerine kırmızıbiber dökerek sunabilirsiniz. Afiyet olsun.