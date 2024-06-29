Kelle paça yerine tavsiye edildi; Fiyatlar artınca lokantalarda kapış kapış gidiyor

Tavuk suyu çorba, hem maliyet bakımından hesaplı hem de besleyici niteliklere sahip olması nedeniyle sıkça tüketilen bir seçenek durumunu aldı. Tavuk suyu çorbası, barındırdığı kolajen ve jelatin sayesinde bağlayıcı bir nitelik elde ederek, sıvı ve sindirim salgılarının bağırsak için birikmesine ve sindirimin iyi çalışmasını destekler. Ayrıca ekrem ağrılarını azaltır ve iltihabı önler. En önemlisi ise zedelenen kıkırdak dokularının onarımında etkin rol üstleniyor.