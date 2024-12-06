Kestane kabuğunu kalıp gibi çıkaran yöntem. Sokak satıcıları da uyguluyor
Kışın soğuk günlerinde sıcacık kestane yemek isterken kabuk soymak derdiniz olmasın. Sokak satıcılarının bu yöntemini uygulayın kestane anında kabuktan ayrılıyor
C vitamini konusunda zengin olan kestane vücuttaki iltihaplanmayı önlüyor. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını da koruyan bu lezzetli yiyecek kışın soğuk günlerinde Pazar tezgahlarında yerini alıyor.
Oldukça pahalı olan kestaneleri yerken ise ziyan etmemek gerekiyor. Bunun yolu da kabuğunu kolayca açmaktan geçiyor.
1 TANE KESTANE BİLE ZİYAN OLMUYOR
kisikates.com.tr sitesinde kestanelerin nasıl pişirileceğiyle ilgili bilgi paylaşıldı. Ayrıca kabuğunun nasıl kesileceği de belirtildi.