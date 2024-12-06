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  4. Kestane kabuğunu kalıp gibi çıkaran yöntem. Sokak satıcıları da uyguluyor

Kestane kabuğunu kalıp gibi çıkaran yöntem. Sokak satıcıları da uyguluyor

Kışın soğuk günlerinde sıcacık kestane yemek isterken kabuk soymak derdiniz olmasın. Sokak satıcılarının bu yöntemini uygulayın kestane anında kabuktan ayrılıyor

Kestane kabuğunu kalıp gibi çıkaran yöntem. Sokak satıcıları da uyguluyor - Sayfa 1

C vitamini konusunda zengin olan kestane vücuttaki iltihaplanmayı önlüyor. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını da koruyan bu lezzetli yiyecek kışın soğuk günlerinde Pazar tezgahlarında yerini alıyor.

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Kestane kabuğunu kalıp gibi çıkaran yöntem. Sokak satıcıları da uyguluyor - Sayfa 2

Oldukça pahalı olan kestaneleri yerken ise ziyan etmemek gerekiyor. Bunun yolu da kabuğunu kolayca açmaktan geçiyor.

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Kestane kabuğunu kalıp gibi çıkaran yöntem. Sokak satıcıları da uyguluyor - Sayfa 3

1 TANE KESTANE BİLE ZİYAN OLMUYOR

kisikates.com.tr sitesinde kestanelerin nasıl pişirileceğiyle ilgili bilgi paylaşıldı. Ayrıca kabuğunun nasıl kesileceği de belirtildi.

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Kestane kabuğunu kalıp gibi çıkaran yöntem. Sokak satıcıları da uyguluyor - Sayfa 4

Çizik attığınız kestaneleri ısıya dayanıklı geniş bir kaba yerleştirin. Üzerlerini tamamen kaplayacak şekilde sıcak su dökün.

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