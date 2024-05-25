Kürek kemiği neden ağrır?
Sırtta, omuzun arkasında geniş, üçgen şekilli bir kemik olan kürek kemiği vücudumuzda kaslar ve bağlar ile desteklenmiştir. Kürek kemiği ağrısının pek çok nedeni olabilir. Peki, kürek kemiği neden ağrır? İşte detaylar...
Kürek kemiği nedir?
Tıpta skapula ismiyle bilinen kürek kemiği, göğüs kafesinin arka kısmında bulunan, kolun gövdeye bitiştiği humerus kemiği ile omuz üstü köprücük kemiğini birleştiren yassı geniş kemiktir.
Kürek kemiği nerededir?
Omuzun üst kısmında ve göğüs kafesinin arka bölümünde yer alan yapıları birleştirmek suretiyle, kürek kemiği ve kol ile gövde arasında bir bağlantı görevi üstlenmektedir. Kolun gövde ile bir araya geldiği humerus ile beraber omuzun üst kısmında yer alan köprücük kemiğini birleştiren noktada bulunmaktadır. Kısacası gövde ile kol arasında tam birleşim noktasında yer alır. Yapısal itibarıyla üçgen şeklinde bir görüntüsü bulunur. Bu bölgedeki kısa kemikler ile bir araya gelmek suretiyle vücudun etkin hareket etmesine olanak sağlar.
Kürek kemiği neden ağrır?
Kollar ve omuzların işlevselliği açısından mühim olan kürek kemiğindeki ağrıların en yaygın nedenlerinden biri, tendonlarda ve kaslarda meydana gelen yaralanmalardır. Buna ek olarak, duruş bozukluğuna sahip olmak, bilgisayar ve masabaşında uzun süre boyunca çalışmak, egzersiz sırasında yanlış hareketler yapmak, çeşitli darbelere maruz kalmak ve uzun süre boyunca ağır yük kaldırmak ağrıya neden olabilir.
Ayrıca farklı hastalıkların varlığına bağlı olarak da kürek kemiklerinde ağrı meydana gelebilir. Bunu anlamak için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmek gerekir. Kürek kemiği ağrısı tedavisi, gerekli test ve tetkikler sonucu belirlenir. Ağrıya ek olarak kollar ve bacaklarda kuvvet kaybı, göğüs ağrısı, öksürme, nefes alıp vermekte güçlük çekmede belirtiler arasındadır.