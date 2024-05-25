Kürek kemiği neden ağrır?

Kürek kemiği nerededir?

Omuzun üst kısmında ve göğüs kafesinin arka bölümünde yer alan yapıları birleştirmek suretiyle, kürek kemiği ve kol ile gövde arasında bir bağlantı görevi üstlenmektedir. Kolun gövde ile bir araya geldiği humerus ile beraber omuzun üst kısmında yer alan köprücük kemiğini birleştiren noktada bulunmaktadır. Kısacası gövde ile kol arasında tam birleşim noktasında yer alır. Yapısal itibarıyla üçgen şeklinde bir görüntüsü bulunur. Bu bölgedeki kısa kemikler ile bir araya gelmek suretiyle vücudun etkin hareket etmesine olanak sağlar.