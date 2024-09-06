Masterchef çalkama tarifi! Masterchef çalkama nasıl yapılır?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. Takım oyununda yarışmacılar Manisa'ya gitti ve Manisa’nın yöresel lezzetlerini yaptı. Bu lezzetler arasında çalkama da vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise çalkamanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, çalkama nasıl yapılır? Çalkama yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef çalkama tarifi…
Çalkama
Çalkama; Ege Bölgesi’ne ait, yeşillik, yumurta ve peynirle hazırlanan bir ot böreğidir.
Çalkama için gerekli malzemeler
500 gram yeşillik (ıspanak, maydanoz, pazı, yeşil soğan)
1,5 su bardağı un
1,5 su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı zeytinyağı
2,5 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı lor peyniri
Çalkama nasıl yapılır?
Yeşillikler yıkanır ve ince bir şekilde kıyılır. Ardından üzerine tuz dökülür ve hafifçe ovulur. Bir kapta un ve mısır unu karıştırılır. Küçük bir fırın tepsisi yağlanır. Üzerine unlu karışımın yarısı dökülür. Ardından üzerine ince ince kıyılan yeşillikler eklenir. Kalan karışım da dökerek yeşilliklerin üzeri kapatılır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Piştikten sonra fırından alınır ve dilimlenerek servis edilir. Çalkama, süzme yoğurt eşliğinde de tüketilebilir.
Çalkamanın tamamını mısır unu ile yaparak tarifi glutensiz hale getirebilirsiniz. İç harcında ise peynir kullanmadan tarifi vegan hale getirebilirsiniz.