Masterchef çalkama tarifi! Masterchef çalkama nasıl yapılır?

Çalkama nasıl yapılır?

Yeşillikler yıkanır ve ince bir şekilde kıyılır. Ardından üzerine tuz dökülür ve hafifçe ovulur. Bir kapta un ve mısır unu karıştırılır. Küçük bir fırın tepsisi yağlanır. Üzerine unlu karışımın yarısı dökülür. Ardından üzerine ince ince kıyılan yeşillikler eklenir. Kalan karışım da dökerek yeşilliklerin üzeri kapatılır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Piştikten sonra fırından alınır ve dilimlenerek servis edilir. Çalkama, süzme yoğurt eşliğinde de tüketilebilir.