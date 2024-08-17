Masterchef çikolatalı künefe tarifi! Çikolatalı künefe nasıl yapılır? Künefenin püf noktası nedir?

Çikolatalı künefe nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağı bir tavada eritilir. Eriyen tereyağının içine kakao eklenir. Ardından kakaolu tereyağı kadayıfların üzerine dökülür. Daha sonra kadayıf iyice didiklenir. Künefe tepsisine kadayıfın yarısı yerleştirilir ve bir tabak yardımıyla iyice bastırılır. Kadayıfların üzerine dil peyniri eklenir. Kalan kadayıflarla peynirin üzeri örtülür ve yine bir tabakla iyice bastırılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirilir. Kadayıf fırındayken şeker ve su bir tencerede kaynatılır. Şekerli su kaynadıktan 10 dakika sonra yarım paket çikolatayı kırılarak tencerenin içine eklenir. Çikolata eriyince ocağın altı kapatılır. Çikolatalı şerbet bir kepçe yardımıyla fırından çıkan künefenin üzerine koyulur. Ardından üzerine Antep fıstığı eklenir. Kaymak ya da dondurma eşliğinde servis edilir.