Masterchef çikolatalı künefe tarifi! Çikolatalı künefe nasıl yapılır? Künefenin püf noktası nedir?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar yedeklerden ana kadroya girmek için mücadele etti. Ana kadroya girme yarışında şefler, yarışmacılara kakao verdi ve kakaodan yaratıcılıklarını kullanarak bir ürün hazırlamalarını istedi. Kakaodan hazırlanan ürünlerden biri çikolatalı künefeydi. Masterchef izleyicileri tarafından çikolatalı künefenin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef çikolatalı künefe nasıl yapılır? İşte, Masterchef çikolatalı künefe tarifi ve püf noktası…
Çikolatalı künefe için gerekli malzemeler
Yarım kilo tel kadayıf
200 gram tereyağı
300 gram dil peyniri
2 yemek kaşığı kakao
Antep fıstığı (Üzeri için)
İsteğe göre kaymak ya da dondurma
Şerbet için gerekli malzemeler
3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Yarım paket çikolata
Çikolatalı künefe nasıl yapılır?
Öncelikle tereyağı bir tavada eritilir. Eriyen tereyağının içine kakao eklenir. Ardından kakaolu tereyağı kadayıfların üzerine dökülür. Daha sonra kadayıf iyice didiklenir. Künefe tepsisine kadayıfın yarısı yerleştirilir ve bir tabak yardımıyla iyice bastırılır. Kadayıfların üzerine dil peyniri eklenir. Kalan kadayıflarla peynirin üzeri örtülür ve yine bir tabakla iyice bastırılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirilir. Kadayıf fırındayken şeker ve su bir tencerede kaynatılır. Şekerli su kaynadıktan 10 dakika sonra yarım paket çikolatayı kırılarak tencerenin içine eklenir. Çikolata eriyince ocağın altı kapatılır. Çikolatalı şerbet bir kepçe yardımıyla fırından çıkan künefenin üzerine koyulur. Ardından üzerine Antep fıstığı eklenir. Kaymak ya da dondurma eşliğinde servis edilir.
Künefenin püf noktası nedir?
Dil peynirinin üzerini tamamen kapatacak şekilde tel kadayıfla doldurmalısınız. Bu sayede pişirme esnasında künefenin üzerinin yanmasını önlenir ve tam kıvamında bir kızarma elde edilir.
Künefenin şerbeti kısık ateşte pişmelidir. Şerbeti pişirme esnasında içine 2-3 damla limon sıkarsanız tam kıvamında bir künefe şerbeti elde edebilirsiniz.