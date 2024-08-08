Masterchef ustasının sırlı simit tarifi. Pastane usulü böyle oluyormuş
Sabah kahvaltılarının baştacı simidi hazırlarken Masterchef ustasının sır tarifini uygulamalısınız.
Çocuklarınıza ve eşinize hem lezzetli hem de sağlık bir kahvaltılık hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Evinizde bulunan birkaç ana malzemenin yardımıyla hazırlayacağınız simitler adeta damak çatlatacak. Pastanelerdeki gibi aşırı yağ eklemeden de evinizde gevrek ve yumuşak simit hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler su, süt, un gibi her mutfakta bulunan malzemeler…
MASTERCHEF’TEKİ SİMİDİN HAZIRLANIŞI
mynet.com’da yer alan Masterchef’teki simit tarifi çok beğenildi. Bunun için gereken malzemeler şöyle:
Harcı için
- Bir su bardağı ılık süt
- Bir su bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı kuru maya
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- Bir adet yumurta
- 3 kaşık zeytinyağı
- 2 tatlı kaşığı kaya tuzu
- 700 gram un
Üzeri için:
- 1/2 su bardağı pekmez
- 1/4 su bardağı su
- Bir tatlı kaşığı un
- 500 gram kavrulmuş susam
PASTANE USULÜ NEFİS SİMİDİN HAZIRLANIŞI
Yoğurma kabına ılık suyu, sütü, mayayı ve şekeri alıp karıştırdıktan sonra birkaç dakika mayalanmasını bekleyin. Ardından yumurta, yağ ve tuzu ekleyin ve unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayacak kıvama geldikten sonra 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan şeritler halinde hazırladığınız parçaları ikişerli olarak birleştirip örgü yaparak yuvarlak şekil haline getirin.