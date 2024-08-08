Masterchef ustasının sırlı simit tarifi. Pastane usulü böyle oluyormuş

Çocuklarınıza ve eşinize hem lezzetli hem de sağlık bir kahvaltılık hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Evinizde bulunan birkaç ana malzemenin yardımıyla hazırlayacağınız simitler adeta damak çatlatacak. Pastanelerdeki gibi aşırı yağ eklemeden de evinizde gevrek ve yumuşak simit hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler su, süt, un gibi her mutfakta bulunan malzemeler…