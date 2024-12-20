Ne sirke ne de maden suyu. Kıymalı böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan tek tüyo

Mutfağa girdiğinizde lezzetli bir kıymalı börek hazırlamak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Çıtırlık konusundaki en önemli püf nokta ise baklavalık yufka kullanmak. Evet baklavalık yufka hem daha çıtır hem de daha lezzetli oluyor.