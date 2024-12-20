Ne sirke ne de maden suyu. Kıymalı böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan tek tüyo
Kıymalı börek yaparken çıtır çıtır olmasını istiyorsanız siz de bu basit püf noktayı uygulamalısınız
Türk mutfağında önemli bir yeri olan kıymalı börek taklit ve tağşiş ürünler fiyaskosundan sonra ev hanımları tarafından evlerde pişiriliyor. Evde hazırlayacağınız börek hem daha lezzetli olacak hem de sağlıklı olacak.
Mutfağa girdiğinizde lezzetli bir kıymalı börek hazırlamak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Çıtırlık konusundaki en önemli püf nokta ise baklavalık yufka kullanmak. Evet baklavalık yufka hem daha çıtır hem de daha lezzetli oluyor.
ÇITIR ÇITIR KIYMALI BÖREĞİN HAZIRLANIŞI
Kıymalı börek için gereken malzemeler şöyle:
- 1 paket böreklik hazır yufka (5 adet)
- 250 gram kıyma
- 5 adet kuru soğan
- Yarım çay bardağı Sıvı yağ
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç malzemesi
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı yoğurt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzerine)