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  4. Osman Müftüoğlu öğrencilere önerdi- Yoğurtla karıştırıp tüketince beyni ateşliyor

Osman Müftüoğlu öğrencilere önerdi- Yoğurtla karıştırıp tüketince beyni ateşliyor

Tüketildiğinde beyne direkt etki ederek zeki olmanızı sağlayan 3 baharat var.

Osman Müftüoğlu öğrencilere önerdi- Yoğurtla karıştırıp tüketince beyni ateşliyor - Sayfa 1

Bazı baharatlar beyin aktiviteleri için çok önemli. Tavuk ve kırmızı etle yapılan yemeklere lezzet katan baharatlar vücudumuz için de oldukça faydalı.

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Osman Müftüoğlu öğrencilere önerdi- Yoğurtla karıştırıp tüketince beyni ateşliyor - Sayfa 2

Bünyesinde barındırdığı vitaminlerle yiyeceklere lezzet ve besin değeri katan baharatlar güzel kokularıyla da beğeniliyor. Bunların haricinde ise baharatların en belirgin özelliği beyne sağladığı faydadır.

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Osman Müftüoğlu öğrencilere önerdi- Yoğurtla karıştırıp tüketince beyni ateşliyor - Sayfa 3

memurlar.net’te yer alan bir içerikte Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızayı güçlendiren 3 baharat önerisini açıkladı. Müftüoğlu konuya ilişkin kaleme aldığı bir yazıda “son zamanlarda gençler arasında çok yaygınlaşan unutkanlığa karşı güçlü bir bellek oluşturmak için mutlaka bu 3 baharatı tüketmelisiniz.” dedi.

 

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Osman Müftüoğlu öğrencilere önerdi- Yoğurtla karıştırıp tüketince beyni ateşliyor - Sayfa 4

HAFIZAYI GELİŞTİREN BAHARATLAR

  • Zerdeçal
  • Safran
  • Kimyon
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