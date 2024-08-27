Osman Müftüoğlu öğrencilere önerdi- Yoğurtla karıştırıp tüketince beyni ateşliyor
Tüketildiğinde beyne direkt etki ederek zeki olmanızı sağlayan 3 baharat var.
Bazı baharatlar beyin aktiviteleri için çok önemli. Tavuk ve kırmızı etle yapılan yemeklere lezzet katan baharatlar vücudumuz için de oldukça faydalı.
Bünyesinde barındırdığı vitaminlerle yiyeceklere lezzet ve besin değeri katan baharatlar güzel kokularıyla da beğeniliyor. Bunların haricinde ise baharatların en belirgin özelliği beyne sağladığı faydadır.
memurlar.net’te yer alan bir içerikte Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızayı güçlendiren 3 baharat önerisini açıkladı. Müftüoğlu konuya ilişkin kaleme aldığı bir yazıda “son zamanlarda gençler arasında çok yaygınlaşan unutkanlığa karşı güçlü bir bellek oluşturmak için mutlaka bu 3 baharatı tüketmelisiniz.” dedi.
HAFIZAYI GELİŞTİREN BAHARATLAR
- Zerdeçal
- Safran
- Kimyon