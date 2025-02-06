Patateslerin filizlenmesini önleyen meyve! Yanına 2 adet ekleyince patatesler taş gibi kalıyor
Patatesler elverişli şartlarda muhafaza edilmediklerinde kısa zamanda filizlenebilir ve böylece lezzetini ve görüntüsünü olumsuz yönde etkiler. Fakat doğal bir teknik sayesinde patatesin filizlenmesini önlemek aylarca mümkün.
Ev hanımlarının sıklıkla karşılaştıkları o sorunların başında patates filizlenmesi gelir. Genellikle uygun sıcaklık ve saklama ortamlarında muhafaza edilmeyen patatesler filizlenir ve tadını olumsuz yönde etkiler. Oysa patateslerin içlerin ve yanına eklenecek iki adet elma sayesinde patateslerin ömrü uzayacak ve taş gibi kalacaktır.
PATATESLERİN YANINA ELMA EKLEYİN
Habertürk'te paylaşılan içeriğe göre, Patateslerin filizlenmesi noktasında en önemli unsur ortamın nem seviyesine dikkat etmek olmalıdır. Eğer patatesler nemli bir ortamda muhafaza ediliyorsa çabucak filizlenirler. Patatesler için en uygun saklama koşulları kuru bir ortamda onları muhafaza etmektir. Filizlenmiş patatesin çok zararlı olduğu uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Patateslerinizi bulundurduğunuz yere koyacağınız bir adet elma onların çimlenmesini sağlayan gaza engel olacak ve çimlenmenin önüne geçecektir. Eğer bu şikayetten siz de sık sık yakınıyorsanız patatesleri beklettiğiniz sepetinizin içine bir adet elma koyun!
DOĞRANMIŞ PATATES BALLA KARIŞTIRIP BEKLETİN
Tırtıklı, düz ya da elma dilim şeklinde doğradığınız patates dilimlerini bu şekilde buzdolabına kaldırdığınızda veya farklı bir yerde sakladığınızda rengi hemen kahvrerengiye döner. Şayet bu durumundan muzdarip olmak istemiyorsanız bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp patatesleri içerisinde bekletebilirsiniz.