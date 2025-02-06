Patateslerin filizlenmesini önleyen meyve! Yanına 2 adet ekleyince patatesler taş gibi kalıyor

PATATESLERİN YANINA ELMA EKLEYİN

Habertürk'te paylaşılan içeriğe göre, Patateslerin filizlenmesi noktasında en önemli unsur ortamın nem seviyesine dikkat etmek olmalıdır. Eğer patatesler nemli bir ortamda muhafaza ediliyorsa çabucak filizlenirler. Patatesler için en uygun saklama koşulları kuru bir ortamda onları muhafaza etmektir. Filizlenmiş patatesin çok zararlı olduğu uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Patateslerinizi bulundurduğunuz yere koyacağınız bir adet elma onların çimlenmesini sağlayan gaza engel olacak ve çimlenmenin önüne geçecektir. Eğer bu şikayetten siz de sık sık yakınıyorsanız patatesleri beklettiğiniz sepetinizin içine bir adet elma koyun!