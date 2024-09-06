Pencere kenarlarına beyaz sirke koymanın şaşırtıcısı etkisi : Eskiler sürekli yaparlardı
*Beyaz sirke* asetik asit özelliği sayesinde güçlü bir temizlik ve tarımsal faaliyet ürünüdür. Peki iyi ama eskiler pencere kenarlarına neden sirke koyardı? İşte şaşırtıcı etkileri
Beyaz sirkenin temizlik ve hijyen konularında ön plana çıktığı bilindiği gibi, ayrıca böcek ve haşereleri uzak tutma kabiliyetiyle de dikkat çekmektedir. Bu sebeple eskiler pencere kenarına beyaz sirke koyardı. İşte pencere kenarına beyaz sirke koymanın belki de ilk defa duyacağınız etkileri.
Fakat, beyaz sirkenin kokusu çoğu kişi için iğreti olabilir. Kesinlik insanın tüketmemesi gereken beyaz sirke, farklı alanlarda da kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmeli ve gerektiğinde daha da seyreltilmelidir.
Beyaz sirkenin asidik özelliği sayrsinde aynı zamanda direkt olarak cam yüzeylerinde kullanılması halinde leke ve buğulanma yapabileceğini de unutmamak gerekir. İşte eskilerin beyaz sirkeyi kullanma nedenleri:
PENCERE KENARINDA SİRKENİN 3 ŞAŞIRTICI ETKİSİ
1. Temizlik: Sirke, doğal bir temizleyici olduğu için cam yüzeylerindeki kir, su lekesi ve tozu kolayca temizler ve parlaklık sağlar.