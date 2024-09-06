Pencere kenarlarına beyaz sirke koymanın şaşırtıcısı etkisi : Eskiler sürekli yaparlardı

Beyaz sirkenin temizlik ve hijyen konularında ön plana çıktığı bilindiği gibi, ayrıca böcek ve haşereleri uzak tutma kabiliyetiyle de dikkat çekmektedir. Bu sebeple eskiler pencere kenarına beyaz sirke koyardı. İşte pencere kenarına beyaz sirke koymanın belki de ilk defa duyacağınız etkileri.