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  4. Sadece 1 çay kaşığı beyni besliyor ; Aç karna tüketince doğrudan beyne etki ediyor

Sadece 1 çay kaşığı beyni besliyor ; Aç karna tüketince doğrudan beyne etki ediyor

Her mutfakta bulunan bu baharatı sabah aç karna yerseniz beyninize anında etki edecek

Sadece 1 çay kaşığı beyni besliyor ; Aç karna tüketince doğrudan beyne etki ediyor - Sayfa 1

Hafızayı güçlü tutarak beslemek özellikle ileriki yaşlarda önemini ortaya koyuyor. Beynine iyi bakan insanların unutkanlığa yakalanması daha geç oluyor.

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Sadece 1 çay kaşığı beyni besliyor ; Aç karna tüketince doğrudan beyne etki ediyor - Sayfa 2

Bunun için ise alanında uzman bilim insanları tarafından yapılan testler dikkate alınıyor. cumhuriyet.com.tr sitesinde yer alan bir haberde zerdeçal, köri, biberiye ve tarçın baharatlarının beyne doğrudan etki ettiği ortaya çıktı.

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Sadece 1 çay kaşığı beyni besliyor ; Aç karna tüketince doğrudan beyne etki ediyor - Sayfa 3

SADECE 1 ÇAY KAŞIĞI BEYNİ UÇUŞA GEÇİRİYOR

Sağlıklı bir yemek yapma yöntemi: Sabahları sağlıklı bir beyinle güne başlamak isterseniz, kahvaltı için hazırladığınız yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz.

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Sadece 1 çay kaşığı beyni besliyor ; Aç karna tüketince doğrudan beyne etki ediyor - Sayfa 4

Zerdeçal kökünden elde edilen kurkumin, Alzheimer hastalığındaki beta-amiloid plaklarını azaltabileceği bilinen bir polifenol karışımıdır. Özellikle emilimi artırılmış bir kurkumin özütünün (Longvida) hafızayı ve dikkati kısa sürede iyileştirebildiği gösterilmiştir.

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