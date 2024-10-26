Sadece 1 çay kaşığı beyni besliyor ; Aç karna tüketince doğrudan beyne etki ediyor
Her mutfakta bulunan bu baharatı sabah aç karna yerseniz beyninize anında etki edecek
Hafızayı güçlü tutarak beslemek özellikle ileriki yaşlarda önemini ortaya koyuyor. Beynine iyi bakan insanların unutkanlığa yakalanması daha geç oluyor.
Bunun için ise alanında uzman bilim insanları tarafından yapılan testler dikkate alınıyor. cumhuriyet.com.tr sitesinde yer alan bir haberde zerdeçal, köri, biberiye ve tarçın baharatlarının beyne doğrudan etki ettiği ortaya çıktı.
SADECE 1 ÇAY KAŞIĞI BEYNİ UÇUŞA GEÇİRİYOR
Sağlıklı bir yemek yapma yöntemi: Sabahları sağlıklı bir beyinle güne başlamak isterseniz, kahvaltı için hazırladığınız yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz.