Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Uzmanı püf noktalarını anlattı

Kıvrak, “Sahte zeytinyağları, zaten kokusundan ve tadından çok rahatlıkla anlaşılabilir. Sahte zeytinyağında bir meyve aromasını bulamazlar. Özellikle plastik boya kokan yağların mutlaka ve mutlaka başka bir yağ olduğunu, içinde başka bir şey olduğunu düşünsünler” dedi.