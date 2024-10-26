Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Uzmanı püf noktalarını anlattı
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gerekenleri ve püf noktalarını paylaştı.
BAÜN Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, Türkiye'de uzun yıllardır zeytinyağında taklit ve tağşişin yapıldığını, tüketicilerin taklit ve tağşiş ürünleri anlamasının çok güç olduğunu vurguladı.
Kıvrak, “Sahte zeytinyağları, zaten kokusundan ve tadından çok rahatlıkla anlaşılabilir. Sahte zeytinyağında bir meyve aromasını bulamazlar. Özellikle plastik boya kokan yağların mutlaka ve mutlaka başka bir yağ olduğunu, içinde başka bir şey olduğunu düşünsünler” dedi.
"RENGİNE ALDANMAYIN"
Son yıllarda gelişen teknoloji ile taklit ve tağşiş yapanların da kendilerini geliştirdiğini vurgulayan Kıvrak, ”Zeytinyağı aroması koyuyorlar, bu noktada klorofil koyuyorlar; bu yüzden de rengine bakarak almak kendilerini de kandırır” diye konuştu.