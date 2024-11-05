Simpsonlar'ın kehanetleri şaşırtıyor! 2024 ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağını tahmin etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'ne saatler kalmışken ve yarış anketlerde başa baş giderken, tüm dünya ABD’nin yeni başkanının kim olacağını merak ediyor. Uzun süredir yayınlanan animasyon durum komedisi Simpsonlar, bazı bölümlerinin ve esprilerinin ürkütücü derecede doğru çıkması nedeniyle kötü bir üne kavuştu. Bazıları bunun kurgudan daha garip bir "öngörü" gücü olduğuna inanmayı tercih etse de yapımın bazı öngörülerin doğru çıkması pek çok kişiyi şaşırtıcı derecede etkiliyor.

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