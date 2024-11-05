Simpsonlar'ın kehanetleri şaşırtıyor! 2024 ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağını tahmin etti
Tarihin en uzun soluklu animasyon dizisi olan Simpsonlar’ın, geleceği tahmin etme konusundaki yeteneğiyle ünlendi. Bu kez 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili 20 yıl önce yayınlanan bölüm gündeme oturdu. The Simpsons hayranları, ikonik çizgi filmin yarışın sonuçlarını önceden tahmin ettiğine dair paylaşımlarda bulunuyor.
20 yıldan fazla bir süre önce yayınlanan Simpsons'ın bir bölümü, ABD seçimleri ile ilgili öngörülerde bulunuyor. ABD’liler Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında süren başkanlık yarışı için sandık başına gidiyor. Seçim gününe de tarihin en uzun soluklu animasyon dizisi olan Simpsonlar’ın tahminleri bir kez daha ilgi odağı oldu.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'ne saatler kalmışken ve yarış anketlerde başa baş giderken, tüm dünya ABD’nin yeni başkanının kim olacağını merak ediyor. Uzun süredir yayınlanan animasyon durum komedisi Simpsonlar, bazı bölümlerinin ve esprilerinin ürkütücü derecede doğru çıkması nedeniyle kötü bir üne kavuştu. Bazıları bunun kurgudan daha garip bir "öngörü" gücü olduğuna inanmayı tercih etse de yapımın bazı öngörülerin doğru çıkması pek çok kişiyi şaşırtıcı derecede etkiliyor.
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Simpsonlar’da işlenen pek kritik olay gerçekleşti
Michelangelo'nun "Davut" heykelinin çıplaklığı nedeniyle protesto gösterilerinin düzenlendiği 1990 tarihli bölüm birebir yaşandı. Gerçek hayatta bu heykelin yer aldığı bir dersle ilgili şikayetler üzerine Florida'daki bir okulun müdürünün istifasını gerçekleşti. Greta Gerwig'in filminin gösterime girmesi ve Donald Trump'ın suçlanmasıyla bağlantılı Barbie çılgınlığını önceden haber verdiği düşünülen 1994 tarihli 'Lisa vs. Malibu Stacy' bölümü; hip-hop grubu Cypress Hill'in Londra Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacağını tahmin eden 1996 tarihli 'Homerpalooza' - bu yıl gerçekleşen bir şey; Disney'in 20th Century Fox'u satın alacağına dair 1998 tarihli doğru tahminler... Simpsonlar kehanetleri ile dolu liste uzayıp gidiyor.
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'Bart To The Future' bölümünde Trump’un başkanlığını tahmin etti
Ancak belki de en kötü şöhretli vaka, Donald Trump'ın başkan olduğunu söyleyen 2000 tarihli 'Bart To The Future' bölümü.
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