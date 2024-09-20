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  4. Solan çiçekleri çıldırtan kür ; Aspirinden daha etkili oluyor

Solan çiçekleri çıldırtan kür ; Aspirinden daha etkili oluyor

Evinizde gözünüz gibi baktığınız çiçeğiniz solduysa endişe etmenize gerek yok

Solan çiçekleri çıldırtan kür ; Aspirinden daha etkili oluyor - Sayfa 1

Çiçek bakımı oldukça hassas bir iştir. Ev hanımların evinde baktığı çiçeklerin solmasına ve dökülmesine ise oldukça üzülüyor. Fakat aklınızın bile ucundan geçmeyecek bu kür sayesinde çiçekleriniz eskisinden daha da gür olacak.

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Solan çiçekleri çıldırtan kür ; Aspirinden daha etkili oluyor - Sayfa 2

Kimi çiçekleri vardır uzun süre solmadan ve dökülmeden dayanabiliyor. Ama dökülmeye dayanıklı olmayan çiçekler ise kısa sürede solabiliyor. Fakat bu durumun önüne geçmek ve solan çiçekleri canlandırmak artık bu kürle çok basit

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Solan çiçekleri çıldırtan kür ; Aspirinden daha etkili oluyor - Sayfa 3

SOLAN ÇİÇEKLERİ COŞTURMA KÜRÜ

Eğer çiçeğiniz solduysa toprağı eşerek biraz haşlanmış yumurta kabuğu ekin. Bunun yerine gübreleme yapmak da bir çözümdür.

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Solan çiçekleri çıldırtan kür ; Aspirinden daha etkili oluyor - Sayfa 4

İzmir’de kendi çiçeklerini yetiştiren Mehtap Hanım solan çiçeklerinin köküne bir su bardağı suyun içerisine eklediği 7-8 aspirini karıştırarak oluşturduğu kürü veriyor.

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