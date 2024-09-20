Solan çiçekleri çıldırtan kür ; Aspirinden daha etkili oluyor
Evinizde gözünüz gibi baktığınız çiçeğiniz solduysa endişe etmenize gerek yok
Çiçek bakımı oldukça hassas bir iştir. Ev hanımların evinde baktığı çiçeklerin solmasına ve dökülmesine ise oldukça üzülüyor. Fakat aklınızın bile ucundan geçmeyecek bu kür sayesinde çiçekleriniz eskisinden daha da gür olacak.
Kimi çiçekleri vardır uzun süre solmadan ve dökülmeden dayanabiliyor. Ama dökülmeye dayanıklı olmayan çiçekler ise kısa sürede solabiliyor. Fakat bu durumun önüne geçmek ve solan çiçekleri canlandırmak artık bu kürle çok basit
SOLAN ÇİÇEKLERİ COŞTURMA KÜRÜ
Eğer çiçeğiniz solduysa toprağı eşerek biraz haşlanmış yumurta kabuğu ekin. Bunun yerine gübreleme yapmak da bir çözümdür.
İzmir’de kendi çiçeklerini yetiştiren Mehtap Hanım solan çiçeklerinin köküne bir su bardağı suyun içerisine eklediği 7-8 aspirini karıştırarak oluşturduğu kürü veriyor.