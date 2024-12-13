Tahin pekmez ikilisini birlikte yiyenler yandı: Çoğu kişi habersiz ama meğer zehre dönüşüyormuş

Tahin, yağ içeriği bakımından oldukça yüksek bir gıdadır. Enerji kaynağı olarak bilinen pekmez ise şeker oranı açısından zengin bir besin. İşte bu noktada tahin ve pekmez ikilsinin beraber yenmesi, beden üzerinde kalsiyum ve demir gibi maddelerin devre dışı kalmasına neden olabiliyor. Ayrıca, tahin ve pekmezin kilo kontrolüne de zarar verebileceği ve kan şekerini yükseltebileceği sağlık uzmanları tarafından açıklandı. İşte tahin ve pekmez ikilisinin tüm tehlikeleri.