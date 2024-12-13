Tahin pekmez ikilisini birlikte yiyenler yandı: Çoğu kişi habersiz ama meğer zehre dönüşüyormuş
Kahvaltı öğünlerinin olmazsa olmaz ikilisi tahmin ve pekmez, ayrı ayrı tüketildiklerinde oldukça faydalı besinlerdir ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri ön plana çıkmaktadır. Fakat bu iki besini bir arada yemenin hiç tahmin etmediğiniz zararları olabilir. Duyunca ağzınıza bile sürmek istemeyeceksiniz.
Tahin, yağ içeriği bakımından oldukça yüksek bir gıdadır. Enerji kaynağı olarak bilinen pekmez ise şeker oranı açısından zengin bir besin. İşte bu noktada tahin ve pekmez ikilsinin beraber yenmesi, beden üzerinde kalsiyum ve demir gibi maddelerin devre dışı kalmasına neden olabiliyor. Ayrıca, tahin ve pekmezin kilo kontrolüne de zarar verebileceği ve kan şekerini yükseltebileceği sağlık uzmanları tarafından açıklandı. İşte tahin ve pekmez ikilisinin tüm tehlikeleri.
Susam tohumlarının ezilmesiyle ortaya çıkan tahin, doyurucu ve kendi has bir dokusu olan gıdadır. Zengin kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve çinko içeriği bakımından kemik sağlığına katkı sağlarken, E ve B vitaminleriyle enerji verir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin gücü sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, içerdiği antioksidanlar vücudu zararlı maddeler muhafaza eder. Aynı zamanda lifli yapısıyla hazmı iyileştiren tahin, yüksek protein oranıyla kas kemik gelişimi ve onarımı sağlar. Natürel ve sağlıklı bir enerji kaynağı olan tahin, hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilir.